Veïns del Centre alerten d'un augment dels actes incívics a la via pública a les nits

Veïns del Centre de Sabadell fa setmanes que denuncien que des del final del toc de queda, el dia 9 de maig, han augmentat els actes incívics i els aldarulls a la via pública durant les nits. Un d'ells, el Jordi (nom fictici) assegura al D.S. que estan "desballestats" i que la situació els sobrepassa. De fet, l'últim acte vandàlic ha tingut lloc aquesta matinada, quan un grup de joves han tirat a terra un gerro amb una planta al carrer de Mestres Rius, just davant de la floristeria Carlota Segalà.

Així i tot, el Jordi remarca que l'incivisme va molt més enllà d'aquesta última acció, que la qualifica de "punta de l'iceberg". Ell afirma que hi ha joves que orinen al carrer, trenquen gots, tiren petards a altes hores de la nit, posen música a tot volum i beuen alcohol a la via pública. "Truquem a la Policia Municipal i ens diuen que estan col·lapsats", lamenta.

De fet, segons el veí del Centre, aquesta passada nit al passeig de la Plaça Major hi havia una afluència molt gran de persones fent molt xivarri, però quan els veïns requerien a les forces de l'ordre, no rebien resposta. Es tracta, per tant, d'un problema que s'arrossega des de fa temps i que de moment no hi ha una solució. Els veïns estan farts dels aldarulls i dels actes incívics que solen tenint lloc més freqüentment a les nits de divendres, dissabte i diumenge.

Publicitat