El teu defensor: “En aquest tram falta més neteja”

L’Àngels, en representació de comerciants del passeig de la Plaça Major, denuncia la “manca de neteja” de la zona.

Denuncien l’estat d’un tram del Passeig, comprès entre el carrer de Mestre Rius fins al carrer del Pedregar

L’Àngels, propietària d’un establiment ubicat al passeig de la Plaça Major, ha contactat amb el D.S. per denunciar l’estat d’un tram del Passeig, comprès entre l’últim tram del carrer de Mestre Rius fins al carrer del Pedregar. L’Àngels ens escriu en representació d’altres comerciants de la zona per reclamar més neteja en aquest tram: “Els serveis de neteja obvien aquest tram, i ens agradaria saber per què”, sosté.

Si bé els comerciants reconeixen que habitualment s’encarreguen de netejar la seva parcel·la de vorera, reclamen que també ho facin els serveis municipals de neteja. “Si no, que ens descomptin els impostos de neteja viària”, reclamen. Segons el seu relat i tal com ha pogut comprovar el D.S., en aquesta zona s’acumula brutícia com bosses de plàstic, fulles o altres deixalles.

“És una realitat diària, només recollim nosaltres la brutícia exterior”, destaca un altre dels comerciants, que lamenta que “fa molt temps que això ja passa”. En tot cas, han decidit contactar amb El teu defensor perquè ho reclami a l’Ajuntament.

Fonts municipals estudiaran si cal aplicar més mesures de reforç, però sostenen que les tasques de neteja es fan diàriament

Fonts de l’Ajuntament de Sabadell consultades per El teu defensor sostenen que tant l’escombrat mecànic com el manual es fan diàriament també en aquest tram de carrer. Tanmateix, avancen que “si aquesta tasca és insuficient”, s’aplicaran, si cal, “altres mesures de reforç” de la neteja viària d’aquesta zona. El teu defensor informarà si finalment l’Ajuntament opta per reforçar la neteja en aquest tram. En tot cas, el D.S. recorda que, quan es detecti qualsevol incidència a la via pública, es pot alertar l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic, que demana un registre omplint dades bàsiques.

D’aquesta manera, es pot seleccionar el tipus d’incidència que es vol denunciar, apuntar la seva ubicació mitjançant la geolocalització i enviar la informació directament a l’administració local. També hi ha la possibilitat d’adjuntar una fotografia. Un cop fet el procés, un missatge electrònic confirmarà l’enviament. Tot i això, el D.S. continuarà defensant les vostres peticions.

Publicitat