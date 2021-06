Passat i present industrial es troben a Gràcia a la nova seu de Suministradora del Vallés

L’antiga fàbrica de l’empresa tèxtil Gorina ara és la Suministradora del Vallés, dedicada a la venda de material elèctric. Aquesta darrera empresa sabadellenca celebra enguany l’aniversari per partida doble, ja que l’any passat no el va poder festejar per la pandèmia. La Suministradora arriba, doncs, als 71 anys en plena recuperació de la crisi de la Covid, però també estrenant una nova seu al carrer de Girona, 175, en què es lliguen l’eficiència laboral i l’energètica després d’invertir-hi 5 milions d’euros. Tot i que el 2020 les vendes de l’empresa van caure un 20%, l’objectiu d’aquest any és recuperar el volum de facturació del 2019 i, “ara com ara, estem a prop d’aconseguir-ho”, assegura al Diari el CEO de la Suministradora, Joan Domedel.

Situada al barri de Gràcia, la nova seu ocupa pràcticament tota una illa que ha viscut un rentat de cara amb el projecte de rehabilitació liderat per les arquitectes Marta Domedel i Núria Bartomeu, del despatx sabadellenc Pons Puig Arquitectura. El passat tèxtil dona continuïtat a una altra empresa històrica de la ciutat, actualitzant la nau de 7.000 metres quadrats a les tendències sostenibles del s. XXI tot i mantenir l’estructura del 1948, quan es va aixecar l’edifici segons el cadastre.

Material elèctric i anti-Covid

En els últims anys, la Suministradora ha crescut tant en nombre de treballadors com en cartera de productes, marques de fabricants i nombre de clients. Per això, Joan Domedel explica que “necessitàvem un espai més ampli i unes instal·lacions més modernes per oferir els serveis que el mercat ens requereix”. A part del material elèctric habitual, des de l’any passat l’empresa continua centrada a oferir productes de protecció contra la Covid-19, com equips de protecció individual (EPI), de purificació d’aire i sistemes de control de temperatura i d’aforament.

Abans de tenir aquesta seu centralitzada, l’empresa sabadellenca en tenia dues, aquesta i una altra al carrer del Fra Luis de León. Des del punt de vista tècnic, l’arquitecta Marta Domedel posa l’accent en el fet que, unificant-les, hi havia l’oportunitat de buscar l’eficiència laboral, de l’empresa, ja que concentra esforços i estalvia duplicitats, així com l’energètica, més sostenible i que permet estalviar recursos. La reforma de l’edifici se centra en la ventilació i l’aprofitament de la llum natural, qüestions que ella creu que “han estat premonitòries de cara al coronavirus, ja que permet veure vegetació, ventilar i tenir contacte directe amb l’exterior des del punt de treball”. L’edifici compta ara amb sistemes domòtics que permeten controlar els consums, programar l’encesa i apagada de llums, així com l’obertura o el tancament de les persianes, en funció de la llum solar que reben.

L’arquitecta destaca la importància que les empreses apostin per l’eficiència energètica i alhora siguin eficients en els seus processos perquè en un mercat globalitzat i molt competitiu, “si vols subsistir al món Amazon, necessites ser molt eficient, si no, se’t mengen les despeses”.

