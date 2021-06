VÍDEO: Grups de joves tiren petards de matinada al passeig de la plaça Major

Grups de joves han tirat petards i han fet volar cadires aquesta matinada de diumenge al passeig de la plaça Major. Molts veïns de la zona s'han despertat en sentir l'enorme enrenou que hi havia. En el següent vídeo es pot veure com alguns dels promotors fan mofa del moment.



No és el primer acte vandàlic que succeeix a Sabadell a les nits des que ja no hi ha toc de queda des del 9 de maig. Per exemple, la matinada de dissabte diverses persones van tirar a terra un gerro amb una planta al carrer de Mestres Rius, just davant de la floristeria Carlota Segalà.

De fet, veïns del Centre de Sabadell van denunciar ahir al D.S. que han augmentat els actes incívics i els aldarulls a la via pública durant les nits. És més, un dels veïns ja explicava que una de les accions habituals era fer ús d'articles pirotècnics, Ell afirmava, a més, que hi ha joves que orinen al carrer, trenquen gots, posen música a tot volum i beuen alcohol al carrer.

Publicitat