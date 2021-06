El FS Sabadell Femení guanya el Rubi i completa una temporada perfecta

Objectiu assolit. El FS Sabadell Femení Clínica Dental Navarro, amb el títol i l'ascens a Segona Divisió estatal a la butxaca, volia posar la cirereta i completar la lliga perfecta guanyant els 14 partits disputats aquesta atípica temporada. L'últim obstacle era el Rubí, tercer classificat, i les jugadores de Xavi Muñoz ho van aconseguir amb una treballada victòria (7-4). Han acabat líders invictes amb 42 punts, 69 gols a favor i només 17 en contra. Uns números espectaculars.

El partit, però, no va ser gens senzill i va començar de la pitjor manera: gol visitant quan només s'havien jugat 15 segons. El Rubi, amb el marcador a favor, van cedir la iniciativa al FS Sabadell, que va haver d'exercir una forta pressió a camp rival. Cintia va establir l'empat i amb molta paciència, les arlequinades movien la pilota per trobar espais. De nou Cintia va encertar (2-1), però les visitants van respondre amb el 2-2 i abans del descans, Zoe Juanes, en un cop de sort, va desviar un xut de Txell per deixar el 3-2.

La dinàmica es va mantenir a la segona meitat. El Rubi va forçar el tercer i últim empat del partit (3-3) amb un xut llunyà que feia perillar l'objectiu arlequinat. De fet, fins als 10 últims minuts no es va produir el desenllaç. El ritme altíssim que va imposar el conjunt de Xavi Muñoz va ser clau per superar físicament el rival. Cintia tornava a marcar després d'una gran pressió al sac de la portera (4-3) i Clara finalitzava un contraatac per anotar el 5-3. Amb la tàctica de la portera-jugadora del Rubí, l'equip arlequinat va sentenciar amb gols de Clara i Txell coincidint amb l'últim toc de la botzina. Així acabava una lliga perfecta que es va celebrar sobre la pista de Can Balsach. Un gran resultat per un gran treball. Ara ja toca pensar en el retorn a la Segona Divisió estatal.

