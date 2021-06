Joaquim Heredia: "Sabadell sempre ha mantingut una relació molt estreta amb Cuba"

Joaquim Heredia és president del Casal Cubà des dels seus orígens, l'any 1997. A partir d'aleshores, des del Casal, han realitzat una sèrie d'accions per aportar facilitats a l’illa, sigui a través de solidaritat emocional o material. La darrera ha estat la creació de la Plataforma Sabadell amb Cuba per impulsar la campanya internacional Els bloquejos maten, la teva solidaritat dona vida. D’aquesta forma han pogut aconseguir comprar xeringues i enviar-les a Cuba, país bloquejat part dels Estats Units, que limita el comerç amb altres països.

Com neix el Casal Cubà?

Neix l’any 1997, quan amb la meva parella, la Tere, vam decidir viatjar a Cuba. Allà vam visitar escoles i vam veure que es trobaven amb una sèrie de condicions que ens van fer replantejar moltes coses, per exemple: els infants compartien la mina del llapis, les llibertes les reutilitzaven cada dia i els llibres estaven trencats.

La Tere, em va dir “per què no creem una associació per ajudar a Cuba?”. Aquesta és la llavor per poder crear el Casal. Quan vam arribar a Sabadell altra vegada, ens vam posar a fer feina en aquesta direcció i molta gent ens va recolzar. A partir d’aleshores va començar la nostra trajectòria. De seguida, ens vam reunir amb l’Ajuntament i vam fer un viatge a Cuba per presentar-nos com a entitat solidària a l’Institut de Cooperació entre els Pobles (ALICAP).

Quines iniciatives tira endavant?

En l’àmbit de solidaritat sempre hem treballat amb les branques d’educació i sanitat, pilars de la revolució cubana. N’hem impulsat diverses, però les més destacades són les següents.

En primer lloc, vam fer tirar endavant una campanya escolar. Vam facilitar l’enllaç entre una vintena de centres educatius de pobles camperols cubans amb els de Sabadell. Cada escola de la ciutat en tenia assignada una del país llatinoamericà i els enviava el material necessari: bolígrafs, llapis, llibretes, regles, guixos, grapadores, carpetes, etc. Les papereries sabadellenques també van col·laborar amb l’enviament de material cap a Cuba. A més, una de les qüestions molt boniques, era que els infants s’enviaven cartes entre ells i així podien establir un petit vincle. Fet que denota la solidaritat d’un vessant emocional.

D’altra banda, vam construir un hospital ubicat a Jagüey Grande. La plataforma Solidaritat de Sabadell, el Gremi de Constructors (qui ens va facilitar material) i diversos amics i familiars ens van ajudar a impulsar el projecte. El terreny ens el van cedir i nosaltres vam començar a construir des de baix a dalt: des de les finestres, el cable elèctric, la bomba d’aigua, les rentadores, els llençols, etc. Tot el material el vam enviar des de Sabadell.

Com recaptàveu els fons per tirar-ho endavant?

La majoria han estat fons recaptat per les vendes en les Festes Majors i en diferents actes. Tot i això, l'Ajuntament va proporcionar-nos, al Casal Cubà, una quantitat de diners per tots aquests projectes. Totes les iniciatives han nascut del Casal, però sempre hem estat rodejats d'entitats o empreses que han ajudat a tirar-ho endavant, com per exemple, GAPSA.

D’on sorgeix la idea de crear la Plataforma Sabadell amb Cuba?

Ens trobem en diverses situacions. En primer lloc, és que cal tenir en compte que des de fa gairebé seixanta anys pateix un bloqueig per part dels Estats Units, que limita el comerç amb altres països. En segon lloc, arriba la pandèmia mundial i qui té la capacitat de fer fer les xeringues, instrument per poder vacunar a la població, és Xina.

Estats Units no permet que Cuba pugui comprar xeringues, i si ho fa, bloquejaran els seus enviaments. Per aquest motiu, s’ha decidit tirar endavant aquesta campanya a nivell mundial, la qual s’ha tirat endavant des de l’associació SODePAZ. Tot i això, Catalunya sempre ha tingut la seva entitat, que és Defensem Cuba, que té prop d’uns 30 anys.

En clau local, ens vam posar d’acord perquè Cuba pogués obtenir les xeringues per vacunar i per poder recaptar els diners per poder comprar xeringues neix la Plataforma Sabadell amb Cuba.

Tot i això, Cuba crea cinc tipus de vacunes diferents per combatre la Covid-19. Com ho aconsegueixen amb l’escassetat de recursos actuals?

És un país tropical, amb molta humitat i calor, per això, les epidèmies es produeixen més sovint. En aquest sentit, el govern cubà va impulsar l’Institut Bioquímic Farmacèutic. Fent referència a la medicina, Cuba està reconeguda en materia de medicaments. Per a mi, és un exemple a seguir.

Quin futur li espera a la illa?

Fa diversos anys que treballa amb les Nacions Unides (ONU) perquè se'ls tregui el bloqueig comercial. Tot i això, és evident que Estats Units té molta força i mana arreu. Ells actualment tenen molt poder, però apunten maneres que l'ordre mundial econòmic canviarà.

Per sortir de la situació actual costarà. Cuba realment està sola, no vol unes relacions comercials molt intenses perquè del dia a la nit es pot quedar sense res. Intenta fer la seva pròpia producció, és una illa que no pot comerciar, ja que està controlada per totes les entrades.

I si ho traslladem a nivell local. Quins projectes té la nova campanya Sabadell amb Cuba?

No es pot afirmar quines campanyes hi haurà en un futur, el que sí que podem dir clarament és que tant el Casal Cubà com la Plataforma Sabadell en Cuba. Tot i que la Plataforma s’ha creat bàsicament en xeringues, ens agradaria en un futur poder seguir treballant d'una forma transversal, amb organitzacions de diferents visions polítiques amb un únic objectiu: aportar solidaritat al poble cubà.

Tenim la sort que quan engeguem una campanya moltes organitzacions s'hi sumin, és el cas de la campanya contra els bloquejos, de seguida s'hi van apuntar 20 organitzacions de la ciutat, perquè sempre Sabadell ha mantingut una relació molt estreta amb Cuba, i es veu reflectit amb aquests fets, que posen la pell de gallina. Aquest local sempre està obert a tothom. Hem aconseguit que Cuba sigui el fil conductor d'un enfrontament en la qüestió entre les organitzacions i partits polítics de Sabadell.

