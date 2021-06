La Crida insisteix que el Govern "es fa fotos" aprofitant els projectes de l'anterior mandat

La Crida insisteix a acusar el Govern de PSC i Podem d'apropiar-se projectes que es van impulsar durant l'anterior mandat i que han vist la llum en els darrers dos anys. En roda de premsa a davant del Mercat de Campoamor, han tornat a posar d'exemple la renovació de 152 àrees de joc infantil, l'asfaltatge de més d'un centenar de carrer o la renovació de la flota d'autobusos.

Per altra banda, el regidor Lluís Perarnau ha acusat l'executiu de gestionar l'administració amb "opacitat", sense donar explicacions a la ciutadania i a l'oposició, d'estar més preocupats de "fer-se fotos" per mantenir-se en el poder en comptes de buscar millorar la vida de la ciutadania i de "connivència amb la corrupció". "Funcionen a cop de foto, anunciant amb pomposes rodes de premsa projectes que no tenen a darrere el treball necessari. Es nodreixen del que es van trobar preparat", ha carregat la regidora Nani Valero. Sobre el pla de mandat, ha criticat que s'hagi presentat amb retard i que "incompleixi promeses electorals".

La Crida ha elaborat una llista d'accions que considera que no s'estan desenvolupant o que "estan sent frenades pel Govern". S'hi troba el Pla Local d'Habitatge, que exposen que "el Govern ha demostrat que no volen aprovar ni substituir-lo per cap alternativa". En matèria d'habitatge, denuncien que en dos anys "només s'han limitat a tirar endavant el que es van trobar preparat, en referència a la construcció de 362 habitatges públics de lloguer assequible.

També han citat el Pla de Millora del Centre. Acusen l'alcaldessa d'aprofitar la base del projecte de l'anterior Govern i afegir-hi "quatre llumetes". Sobre mobilitat urbana, la Crida creu que l'executiu "només està tirant endavant els carrils intermunicipals engegats durant el mandat del Govern de Transformació que han de connectar amb Terrassa i Sant Quirze". La regidora Anna Lara ha manifestat que "mentre moltes altres ciutats avancen amb determinació cap a una mobilitat més sostenible, el govern municipal segueix volent fer que Sabadell retrocedeixi".

La ubicació de la roda de premsa, al Mercat de Campoamor, s'ha escollit, segons Lara, per evidenciar que "el van voler tancar" quan abans hi havia un projecte per renovar-lo i potenciar el comerç de proximitat.

