Una venjança, al darrere de l'apunyalament al Centre de Sabadell

Una venjança podria estar al darrere de l'apunyalament al carrer Pare Sallarès, al Centre de Sabadell. Segons ha pogut saber el D.S., l'autor de l'agressió, que va actuar acompanyat de tercers, coneixia la víctima. Els Mossos els tenen identificats i sospiten que la relació entre ells té a veure amb un negoci d'origen sospitós. La víctima –un home de mitjana edat de fora de la ciutat– va ser increpat ahir al vespre i va rebre una punyalada a la cama.

Els fets van tenir lloc cap a les 21 hores de dilluns al carrers Pare Sallarès, entre Gràcia i Capmany. La víctima es trobava a l'interior del seu vehicle quan, per sorpresa, va ser atacat per un grup. Aquest diari ha confirmat que entre els atacants hi ha persones de Sabadell, algunes amb antecedents.

El van anar a buscar

L'apunyalament es va produir a plena llum del dia i en un dels carrers més concorreguts de Sabadell. Tot estava premeditat: per agredir l'home, els agressors van rebentar la finestra del cotxe i acte seguit –després d'una forta discussió– un d'ells li va clavar una ganivetada a la cama. La víctima malferida va ser traslladada al Parc Taulí, on va rebre l'alta hores després. Els Mossos d'Esquadra busquen els autors al darrere de l'agressió. Ja els tenen identificats.

Tot i que els primers indicis es van centrar en un robatori, noves evidències de la investigació apunten a una relació fosca entre víctima i agressors, i a una venjança com a motivació de l'apunyalament. En la seva primera declaració, la víctima va explicar que l'agressió es va produir per haver-se negat a entregar el seu telèfon mòbil. Els Mossos han pogut constatar que no li van prendre el dispositiu.

