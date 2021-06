Aliança publicoprivada per fer avançar l’economia

[Albert Acín/ Joaquim Martín]

No passa cada dia. L’Ajuntament i els principals agents econòmics –patronals i sindicats– han posat els seus interessos en comú i han constituït un pacte per dinamitzar l’economia de la ciutat. Neix així la Taula per al Desenvolupament Econòmic i la Competitivitat de Sabadell, una nova eina per transformar la ciutat a dues velocitats: a curt termini, es pretén modernitzar els polígons, agilitzar els tràmits administratius i impulsar el comerç de proximitat; i a mitjà i llarg termini, captar inversions, internacionalitzar la marca Sabadell i generar un hub d’innovació i de recerca vinculat a l’àmbit de la Gran Via.

La nova aliança publicoprivada compta amb el suport d’entitats sabadellenques –com Ciesc, Pimec i la Cambra de Comerç– i també dels sindicats principals –CCOO i UGT–. La Taula es constituirà en cinc grups de treball, entre els quals hi ha qüestions cabdals, com la captació d’inversions, els fons Next Generation de la Unió Europea i la posada al dia de polígons i el foment de l’emprenedoria.

El “ressorgiment” sabadellenc

“La Taula buscarà el bé comú per a Sabadell en un camí en què cadascú aportarà el millor”, exposa l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, que es mostra convençuda que la iniciativa servirà per sumar talent i atraure inversions. La tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, va més enllà i parla d’un “ressorgiment” de Sabadell: “El fet d’ajuntar-nos i signar aquest compromís col·lectiu demostra que el futur l’hem de construir entre tots i totes”, reivindica.

Els agents implicats ho constaten. Per a Alicia Bosch, presidenta del Ciesc, la Taula suposa “una oportunitat, un repte i un compromís” a mitjà i llarg termini. “Ens hi va poder impulsar el dinamisme de la ciutat perquè sigui més atractiva per a les empreses i generi ocupació de qualitat”, assegura en declaracions al Diari. Com Bosch, el president de Pimec, Josep Maria Catalán, creu que la plataforma té tots els elements per donar una resposta a la crisi Covid. “Hem de sumar esforços perquè la recuperació sigui ràpida i es pugui ajudar els més desfavorits”, assevera.

També defensa el front comú publicoprivat el president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich, que posa el focus en els objectius del futur: considera que s’ha de posicionar la ciutat en el marc del coneixement i l’economia productiva i garantir l’ocupació i el benestar per als veïns. “Sabadell ha d’esdevenir una ciutat molt més amigable amb l’activitat emprenedora, creadora de riquesa i benestar social”, defensa.

Una ciutat que busca dinamisme

Sabadell és el tercer municipi de Catalunya en nombre d’empreses (14.804) i el cinquè en generació de riquesa, només per sota de Barcelona, l’Hospitalet del Llobregat, Terrassa i Sant Cugat. L’activitat econòmica de la ciutat suma 4.169 milions d’euros l’any (valor afegit brut, 2018). No obstant això, en els darrers anys ha perdut dinamisme: en els últims cinc anys, el teixit empresarial de la ciutat ha crescut un 6,2%, per sota de la mitjana provincial (+7,7%) i de Barcelona ciutat (+8,4%), segons l’INE. Amb la creació de la Taula, es busca recuperar el terreny i reposicionar la ciutat.

