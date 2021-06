El Sabadell 21/22 tindrà un pressupost "ambiciós" per lluitar pel retorn al futbol professional

Confirmació oficial. La maquinària esportiva del Sabadell 21/22 està en marxa amb un clar objectiu: retornar al futbol professional. Així ho ha manifestat el director general del club, Bruno Batlle, en una roda de premsa que ha servit per fer balanç de la passada temporada i ratificar la plena confiança en l'equip tècnic Antonio Hidalgo-Juvenal i la direcció esportiva encapçalada per José Manzanera amb una novetat important: a partir d'ara tindrà el suport d'un secretari tècnic, figura que fins ara no existia. El seu nom es farà oficial a les pròximes hores. "El seu perfil és el d'una persona jove, amb gran coneixement de la Segona A i Segona B i experiència en equips d'alt nivell", ha avançat el mateix Manzanera.

A l'hora de fer balanç, Bruno Batlle ha admès "errades" la temporada passada que "ens serviran ara per millorar", però també ha volgut destacar que "l'equip va lluitar fins a l'últim minut per la permanència. Ens vam quedar a un gol, un partit, i això demostra la seva competitivitat i que tot i tenir un dels pressupostos més baixos de la categoria també es van fer coses bé". El director general ja se centra en el futur i considera vital "mantenir la confiança en els tècnics Hidalgo-Juvenal i José Manzanera. Malgrat el descens, hem de valorar la seva feina els últims dos anys i mig i estem convençuts que és el millor pel club. Han aconseguit fer un equip reconeixible, amb un estil i els jugadors hi han cregut sempre. Tot això s'ha de valorar positivament i seria molt difícil tenir un equip tècnic jove amb la seva qualitat i talent".

També ha volgut deixar clar que "d'ençà que va acabar el partit a Miranda d'Ebro estem treballant amb un únic objectiu: tornar al futbol professional. No hem pogut gaudir de la categoria, sobretot els nostres aficionats, i ara ho deixarem tot i lluitarem al màxim per tornar-hi. Si tots sumem, l'objectiu serà l'ascens. El grup inversor ha renovat el seu suport econòmic, però també necessitem la implicació de la ciutat, els aficionats i les institucions. És el 'Pacte Tornarem' que va parlar el president. El pressupost serà ambiciós i guanyador, però volem engrescar la ciutat per omplir de nou l'Estadi i lluitar tots junts per un objectiu important". Sobre la nova Primera RFEF, Bruno Batlle ha dit que "serà molt atractiva, amb equips potents com l'Albacete, Castelló o At. Balears, i uns filials d'alt nivell. Serà una lliga molt complicada i molt competitiva".

José Manzanera ha agraït la confiança del club i ha lamentat que "la feina feta l'any passat no fos suficient per aconseguir l'objectiu. Un projecte, però, no es pot valorar només per una temporada i penso que ara serem encara més forts. La continuïtat de l'àrea esportiva ens garanteix mantenir la nostra idea i també facilita la feina per trobar els jugadors que s'adaptin a les característiques de l'equip. Serà una temporada dura, però l'afrontem amb il·lusió renovada i l'objectiu de treballar al cent per cent de cada partit".

JUGADORS

"Hem començat a parlar amb els que acaben contracte, però cada cas és diferent. Alguns poden tenir l'opció de continuar a Segona A i altres valoren l'experiència que han viscut al Sabadell i la possibilitat de seguir. Caldrà esperar uns dies".

FITXATGES

"Volem jugadors de màxim nivell de la categoria o fins i tot superiors, sense oblidar que l'any de l'ascens la clau va ser tenir futbolistes molt compromesos, amb ganes de guanyar i saber encaixar les crítiques".

LIMONES I LA PORTERIA

La baixa de Mackay és una de les més importants en un lloc determinant. Ha sonat amb força el nom del porter Limones (Mirandés). Manzanera ha dit: "Estem estudiant infinitat de perfils de jugadors i Limones és un gran porter, amb experiència. Ara hem de definir exactament si volem un porter de qualitat i amb capacitat de lideratge o alguna altra opció. Haurem de valorar".

PRETEMPORADA

Encara no se sap oficialment quan començarà la lliga, però es treballa amb la hipòtesi del 29 d'agost. Llavors la pretemporada s'iniciaria entre el 15 i 20 de juliol i no es descarta una estada.

CAMPANYA DE SOCIS

S'anunciarà a final de mes, però Bruno Batlle va avançar que hi haurà un gest important pels socis que van pagar el carnet i no van poder presenciar cap partit a l'Estadi la temporada anterior. "Vam dir que si continuàvem al futbol professional tindrien un 50 per cent de descompte i això ho tindran també a Primera RFEF. De totes maneres, s'han de valorar altres opcions perquè necessitem el màxim suport de l'aficionat".

REUNIÓ AMB L'AJUNTAMENT

El dilluns es va produir la trobada entre representants del club i l'Ajuntament. Bruno Batlle ho valora positivament: "L'objectiu comú és el de construir conjuntament. Nosaltres, els últims quatre anys, hem ofert coses de cara a la ciutat i ha estat un orgull. Va produir-se una situació de tensió, amb interpretacions de paraules, però ara és el moment de sumar i això ha quedat molt clar. Estem treballant conjuntament i estic convençut que les converses arribaran a bon port".

MILLORES A L'ESTADI

S'havia parlat d'una nova il·luminació i un nou marcador en cas de continuar a la lliga SmartBank. Ara és diferent. "Ho teníem al cap, com altres projectes que sí que s'han fet com el nou gimnàs a càrrec del club a l'Estadi (zona Gol Sud) i que tindrà un nivell altíssim. Però el pressupost és molt inferior: només per drets televisius, a Segona A podies rebre prop de 6 milions d'euros i ara es parla d'un màxim de 300.000 euros. Per tant, no podrem abordar projectes com la nova il·luminació o el marcador digital que tots voldríem. La major part del pressupost es destinarà als jugadors, però es poden estudiar altres fórmules".

