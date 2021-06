Premi a la Millor Infraestructura 2020 per a la sabadellenca IDP

Un nou reconeixement per al Grup IDP. L’enginyeria sabadellenca, present ja a quatre dels cinc continents, ha estat guardonada amb el premi a la Millor Infraestructura 2020 (Premi al Projectista) per la redacció del projecte de la nova terminal de càrrega i transport de sals i potasses de l’empresa ICL Iberia al Port de Barcelona.

IDP va rebre aquesta distinció el passat dimarts en el decurs de la cinquena Nit de les Infraestructures, organitzada pel Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya en l’auditori de Foment del Treball. En concret, la va recollir el CEO del grup, Enric Blasco.

IDP ha participat de forma activa en un projecte, la nova terminal d’ICL Iberia al moll d’Álvarez de la Campa, que ha requerit una inversió de 77 milions d’euros. Gràcies a aquesta actuació, l’empresa ha pogut doblar la quantitat de mineral que trasllada al Port de Barcelona des de les plantes de la comarca del Bages.

El complex projectat per IDP té dos hangars per l’emmagatzematge de potassa i sal vacuum, amb una capacitat per a 220.000 tones; un edifici d’oficines; una zona exterior d’emmagatzematge per a sals de desglaç; 2,7 quilòmetres de cintes transportadores; una terminal de descàrrega per a camions; una terminal ferroviària amb 4 vies de 450 metres...

L’acte fou presidit per Francisco Gutiérrez, president del Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya, acompanyat, entre altres, pel vicepresident de la Generalitat, Jordi Puigneró; el secretari d’Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern central, Pedro Saura, i el president de Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre.

Previ al lliurament de premis, Mariano Marzo, catedràtic de la Facultat de Ciències de la Terra de la UB, va conferenciar sobre ‘Canvi climàtic: innovar i decidir’.

Òrgan col·legiat, el Consell Assessor d’Infraestructures de Catalunya té com a funcions l’anàlisi, avaluació, deliberació i proposta d’iniciatives i polítiques públiques en l’àmbit de les infraestructures al Principat.

El Grup IDP ubica la seva seu a Sabadell i disposa d’oficines a Madrid, Cadis, La Corunya, Lugo, Perú i Xile. Fent ús de la tecnologia BIM, la companyia ha dut a terme ja més de 8.000 projectes.

