Gran acord publicoprivat per l'economia de Sabadell

Gran pacte en matèria econòmica a la ciutat. L’Ajuntament, el Consell Intersectorial d’Empresaris de Sabadell i Comarca (CIESC), Petita i Mitja Empresa de Catalunya (PIMEC), Cambra de Comerç de Sabadell, Comissions Obreres de Catalunya (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT) van signar dimarts una declaració conjunta per a la creació de la Taula per al Desenvolupament Econòmic i la Competitivitat de Sabadell.

Els àmbits de treball seran la promoció de la ciutat i la captació d’inversions, un pla d’internacionalització de la ciutat i d’impuls a l’emprenedoria en activitats innovadores i un hub d’innovació i de recerca vinculat al projecte Gran Via. L'espai treballarà a mitjà i llarg termini.

Alhora es tractarà la modernització dels polígons i l’impuls de l’eficiència energètica a les empreses i polígons fomentant l’economia circular; la simplificació administrativa en els tràmits que afecten les activitats econòmiques industrials i comercials i l’impuls del comerç de proximitat. Així mateix, la Taula abordarà l’impuls de llocs de treball de qualitat i la formació de professionals.

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, va ressaltar quatre motius pels quals és un espai necessari: per "sistematitzar la col·laboració, implicar compromisos i fer balaç de la feina feta"; "perquè la col·laboració públicoprivada comporta oportunitats per a la ciutat"; "per sumar talent i atraure inversions"; i per "buscar el bé comú i el millor per a Sabadell en un camí on cadascú aportarà el millor”.

El president de la Cambra de Comerç, Ramon Alberich, va expressar: “Tenim moltes expectatives en aquesta Taula. Creiem que calia recuperar un espai comú de treball. Un espai de tots i totes que contribueixi a posicionar Sabadell com a ciutat del coneixement i de l’economia productiva”. A més, va mostrat el seu desig que la Taula “pugui anar més enllà, plantejant experiències innovadores”.

Per la seva part, la presidenta del CIESC, Alícia Bosch, va afirmar que “tenim la primera pedra posada i la voluntat que la Taula comenci a treballar, així com la fermesa que passarem de les paraules als fets i plantejarem conjuntament estratègies a mig i llarg termini”. També va destacar “la voluntat de ser creatius i mostrar que sí és possible treballar de costat l’àmbit públic i el privat”.

En nom de PIMEC, el seu president, Josep Maria Catalán, es va mostrar “satisfet de constituir la Taula” i va destacat “la col·laboració público-privada com a element clau". També es va comprometre a treballar perquè Sabadell sigui "referent en indústria i generadora de llocs de treball”.

El secretari general de CCOO al Vallès Occidental, Iván Ramos, va explicar que “la concertació social ha tingut un paper fonamental per a l’economia i el reforç dels drets socials". Va reivindicar que "la creació de la Taula és una nova eina i motor del diàleg social que ens permetrà sortir d’aquesta crisi sense desigualtat”. El responsable de Política Sindical d’UGT Vallès Occidental, Luis de la Torre, va destacar el compromís “d’aportar feina” i el desig de veure “com la Taula es tradueix en fets palpables i en qualitat de vida per als treballadors i treballadores i per a ciutadania en general”.

Grups de treball

Els cinc grups de treball que es constituiran són: “Promoció de la ciutat, captació d’inversions estratègiques i Fons Next Generation”; “Modernització dels Polígons d’Activitat Econòmica i impuls de l’emprenedoria”; “Digitalització, simplificació i agilitat administrativa i innovació”; “Impuls del comerç local” i “Qualificació de treballadors, especialment en activitats vinculades a les noves tecnologies i especialitzacions econòmiques”.

