Sabadell exigirà a la Generalitat que pagui la residència: 10 milions d’euros

El Govern de Sabadell vol que la Generalitat assumeixi tot el cost de la construcció de la residència del sud, llargament reivindicada per la ciutat. “Serien uns 9 0 10 milions d’euros”, afirma el regidor d’Acció Social, Eloi Cortés, que espera reunir-se aviat amb la nova consellera de Drets Socials, Violant Cervera, per posar el tema sobre la taula. L’edil descarta la proposta del quadripartit, que va arribar a signar un document no vinculant que proposava que fos el consistori qui pagaria la construcció i la Generalitat concertaria un centenar de places per valor de 57 milions d’euros durant els pròxims 25 anys. “Mai hem estat d’acord amb la fórmula proposada, no anava amb la línia del consens ciutadà i polític sobre el projecte”, insisteix Cortés, que creu que Sabadell hauria de tenir “com a mínim” dues residències públiques.

Greuge comparatiu

“Ens sentim molt abandonats, no tenir una residència pública és un greuge comparatiu respecte a Catalunya”, exposa el portaveu d’Espronceda a la Plataforma per la Residència Pública i de Gestió Pública, Fernando Francisco. El representant recorda que, de totes maneres, un sol equipament no és suficient per “cobrir el dèficit de places a Sabadell”. Els representants de l’anterior govern quadripartit que actualment continuen a l’Ajuntament, tant ERC com la Crida, lamenten que després de dos anys d’executiu PSC-Podem no només no s’hagi avançat per aconseguir la residència del sud, sinó que asseguren que s’ha retrocedit.

El portaveu d’Esquerra, Gabriel Fernàndez, assegura que “l’actual Govern municipal ha decidit no construir-la, renunciant a aquests 57 milions d’euros [de concert de places de la Generalitat] per atendre la nostra gent”. En una línia similar s’expressa la portaveu de la Crida, Nani Valero, que recorda que el Pla Local d’Habitatge comptava amb la residència del sud però “el govern actual s’està negant a tirar-lo endavant”. La formació alternativa creu que aquest equipament ha de ser “una prioritat de Sabadell”.

Ciutadans va aconseguir aprovar per unanimitat en el ple d’aquest mes de juny una moció per fer un pacte de ciutat per tenir la residència del sud. “Està reclamada i necessitada des de fa més d’una dècada”, subratlla el portaveu del partit taronja, Adrián Hernández. Des de Junts per Sabadell, el regidor Francesc Baró afegeix que “hi estem a favor i hi donem suport, és una necessitat de ciutat, és una de les pitjors tractades en aquest aspecte; Terrassa en té tres”.

