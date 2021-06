Mor Emma Roca, ex atleta del Club Natació Sabadell, amb 47 anys

L'atletisme català i sabadellenc està de dol per la mort de l'Emma Roca, de 47 anys, després d'una llarga malaltia. Mala setmana pel Club Natació Sabadell en especial: després de la mort de l'ex directiu i expresident del Consell d'Honor, Rafel Sánchez, ara arriba un altre xoc per l'entitat.

L’Emma Roca ha estat un referent de l’atletisme català i del Club Natació per la seva qualitat esportiva i per la seva manera d’encarar els reptes. Va ser una de les pioneres del triatló i duatló donant grans èxits al Club, i més endavant com a pionera de les Curses de Muntanya. En la seva vida professional es va convertir en una destacada bioquímica, donant consells de com fer esport amb seny, i també com a bombera o empresària.

Com a esportista del Club Natació va formar part d’una generació excepcional a la segona part dels anys noranta i primers del 2000 amb la Sònia Moreno, Montse Domínguez, Marga Munné, Verónica Roldán, Teresa Benet i Montse Fontanet. Amb el Club Natació Sabadell va participar al Campionat d’Europa de Marató de Muntanya (2003). Va ser campiona d’Espanya de duatló (1999), campiona d’Espanya de Clubs (categoria femenina) de duatló (1997), del Circuit Català de Duatló (1999) i diferents campionats de Catalunya per equips en duatló.

El Club Natació lamenta profundament aquesta pèrdua i vol fer arribar el més sentit condol a la família. L'Emma deixa marit i tres fills. Descansi en pau una gran esportista que ha estat també un exemple per molts joves en el món de l'atletisme.

Publicitat