El Can Rull R.T. aconsegueix l'ascens a Segona Catalana

Objectiu complert. El Can Rull R.T. ha superat 3 a 2 al Sant Cristòbal B i s'ha consagrat campió del grup sisè de Tercera Catalana. Així, el conjunt arlequinat serà nou equip de Segona Catalana la pròxima temporada. La Zona Esportiva Municipal de Can Rull ha estat una gran festa.

Una gran festa. El xoc d'aquesta tarda al Municipal de Can Rull ha deixat tota mena de situacions. Els dos primers gols dels locals -que també han malbaratat un penal- ha fet la sensació de sentenciar la història tan sols en 10 minuts de joc, però l'empat momentani a dos del filial egarenc ha provocat uns moments de desil·lusió entre la nombrosa afició que ha estat totalment bolcada durant els 90 minuts. De fet, ha estat un partit calent, amb molta disputa i nerviosisme, però també amb fases de bon joc.

Mai ha abaixat els braços el Can Rull. A falta d'un quart d'hora per a la conclusió del partit, ha arribat el 3-2 i el conjunt de Numosky ha sabut administrar el seu avantatge tot i el nerviosisme. Amb el xiulet final de l'àrbitre, una allau de jugadors, suplents i aficionats del club s'ha celebrat el retorn a Segona Catalana tres anys després. La celebració s'ha traslladat a la gespa amb petards, bengales i música per part de tot un barri alegre per haver aconseguit un nou ascens per l'entitat presidida per Carles Murciano. La nit serà llarga a Can Rull.

