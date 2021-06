La polèmica de la Federació Catalana de Futbol en clau sabadellenca: Jordi Grané i Joan Soteras

L’Assemblea General de la Federació Catalana de Futbol que presideix el sabadellenc Joan Soteras arriba envoltada de polèmica davant la forta oposició representada en dues plataformes que promouen un canvi total de rumb de l’ens federatiu. Es tracta de Per una FCF dels clubs, encapçalada pel president del Castelldefels, Adolfo Borgoñó, i de la qual és portaveu el sabadellenc i president del CE Mercantil, Jordi Grané; i l’Associació de Clubs de futbol Aficionat de Catalunya (ACFAC), presidida per l’exentrenador del Centre d’Esports, Javi Salamero.

Ambdues han unit forces i han recollit 400 signatures –d’un cens total de 1.200 clubs– amb l’objectiu d’alterar l’ordre del dia i incloure-hi aquests sis punts: que el vot sigui secret; anul·lació de la retribució del president; anul·lació del nomenament de José Miguel Calle com a director general; validar una temporada sense descensos, però amb ascensos; anul·lar el cobrament per part dels delegats federatius i no pagar les quotes de la pròxima temporada en compensació pels efectes de la pandèmia.

Jordi Grané considera que ara mateix “la Federació Catalana de Futbol és un desgavell total. No és admissible que el president o el director general cobrin uns sous que multipliquen per 13 el salari mínim interprofessional mentre els clubs ho estan passant molt malament després de més d’un any gairebé sense tenir ingressos de cap mena”. Una gran part de les crítiques van dirigides al director general, José Miguel Calle, qui té pendent diferents causes judicials. “Serà difícil que pugui justificar determinats ingressos a familiars seus ordenats directament des de la Federació”, acusa Grané.

Moció de censura

La situació és molt tensa i des de les plataformes temen que “la Federació utilitzi la tàctica de la por per aconseguir vots a través de delegats que representen clubs que no s’hi presenten. De fet, celebrar l’assemblea un dimecres a Blanes ja és una mostra de les dificultats que pretén posar la federació per assistir-hi”, exposa.

D’altra banda, no es descarta la possibilitat d’arribar a una moció de censura. “Només demanem a Joan Soteras que faci un pas al costat i obri les portes a unes eleccions. Si no es així, la moció és una opció. Sabem que ho tindrem difícil, però són molts els clubs que estan descontents i alguns d’alt nivell”. Grané assegura que 8 de les 400 signatures procedeixen de Sabadell.

Dura resposta de Soteras

El president de la FCF, Joan Soteras, respon sense embuts. Vol deixar clar que “la Federació no és cap desgavell com diu el senyor Grané, a qui considero un manipulador professional. Jo puc tenir molts defectes, però l’ordre, sobretot econòmic, és sagrat. Ja ho vaig demostrar en la meva etapa de president al Centre d’Esports i ara, a la Federació, és el mateix. Ningú pot posar en dubte la meva honradesa i menys algunes persones que han demostrat ser uns paràsits”.

Soteras veu lícites totes les propostes que han fet les plataformes amb l’objectiu d’alterar l’ordre del dia de l’Assemblea que se celebrarà el 30 de juny a Blanes. “Els hi tinc el màxim respecte i jo només els hi puc dir que la Federació es guiarà per la llei i els Estatuts. Si cal modificar l’ordre del dia, es farà sense cap problema. Decidiran els clubs amb els seus vots. Com decidiran si es modifica el Pla de competició per no fer efectius els descensos de Primera Catalana”.

Nega rotundament que des de la Federació s’aplica la política de la por i adverteix: “No tenim res a amagar, però no puc admetre les mentides que s’han dit. La Federació ha retornat als clubs el cent per cent de les quotes de l’any passat i el 50 per cent de les llicències federades i també ha abonat tots els diners de les campanyes”.

Tampoc accepta les greus acusacions contra el director general José Miguel Calle. Veu una campanya amb un nom propi: “els fils de tot això els mou l’expresident de la Federació Catalana, Andreu Subies, que recordem està imputat pel ‘cas Soule’ de la Federació Espanyola amb Villar. Tenim interposades demandes perquè es retornin entre 4 i 5 milions d’euros que anirien a parar als clubs”.

No només no té cap intenció de dimitir sinó que Joan Soteras confirma que “compliré l’any de mandat que em queda i després em presentaré a la reelecció”.

