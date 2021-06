El teu defensor: “Tenim una plaga de paneroles”

Enric Ferreres ens escriu per reclamar que l’Ajuntament controli una plaga d’aquests insectes a l’avinguda dels Paraires.

Un veí de la Concòrdia es va trobar una panarola al calaix de les estovalles i els tovallons

Enric Ferreres, lector i veí del barri de la Concòrdia, s’ha posat en contacte amb El teu defensor per denunciar que al seu carrer hi ha una plaga de paneroles i per reclamar a l’Ajuntament de Sabadell una actuació immediata. Segons el seu relat, l’altre dia es va trobar amb una panerola al calaix de les estovalles i els tovallons, i dies abans se n’havia trobat una al rebedor de casa. Després de comentar-ho amb els seus veïns, es van assabentar que hi havia altres afectats a la mateixa escala “des de fa més d’un any”, ubicada l’avinguda dels Paraires a tocar de la Nova Creu Alta.

“La nostra no és una situació excepcional, sembla que arreu de la ciutat hi ha problemes amb aquest tipus d’insectes”, destaca el veí, que demana una actuació municipal urgent. L’Enric, en representació dels seus veïns, assegura que “se’n poden veure de mortes a les voreres” i destaca que “són un problema de salut pública”. En aquest sentit, sosté que “es requereix una actuació a gran escala i periòdicament per tal d’anar reduint la seva presència”.

Malgrat això, sí que reconeix que fa un temps l’Ajuntament va indicar a través d’uns adhesius a les tapes del clavegueram que s’havia efectuat una actuació de desinfecció, però assegura que “cal tornar a fer-ne una altra".

L’Ajuntament ha passat un nou avís per actuar a la zona afectada, tot i que sosté que ja s’hi han fet tractaments aquest any

L’Ajuntament de Sabadell, després de rebre la petició del D.S., ha fet un avís perquè s’hi actuï. Segons confirmen fonts municipals, a aquell carrer ja s’han fet dues actuacions des de l’1 de gener. Tot i això, confirmen que es revisarà la zona. D’altra banda, fonts municipals sostenen que el 24 de febrer i el 20 de maig s’han fet els tractaments sistemàtics a la ciutat, són actuacions que es fan amb periodicitat trimestral.

“S’està aplicant un adhesiu als punts del clavegueram revisats i ara revisarem els punts sistemàtics d’aquesta zona per tal de reforçar-ho”, expliquen les mateixes fonts. Tanmateix, demanen que si el problema no es resol, contactin amb l’Ajuntament perquè es buscarà quina pot ser la causa de la plaga. Fonts municipals també destaquen que cal que les finques portin a terme un manteniment de les connexions particulars a la xarxa del clavegueram.

