El CE Sabadell cau per primera vegada en aquesta pretemporada (0-1)

Partit molt discret del Centre d’Esports Sabadell que no ha sabut en cap moment generar un futbol convincent. Si bé és cert que la pretemporada acaba de començar i hi ha moltes cares noves a la plantilla, és evident que Antonio Hidalgo juntament amb el seu cos tècnic hauran de donar-li moltes voltes per a encaixar un equip realment competitiu.

Durant la primera meitat no s'han vist ocasions, ni tan sols profunditat en les jugades per part del conjunt arlequinat. Sí que hi ha hagut un parell d'oportunitats per a un Vila-real ‘B’ que tampoc ha brillat molt, però sí ha demostrat ser el més exigent fins al moment. Ens hem anat al descans amb un avorrit empat a zero i amb Kike Royo com a figura momentània, impedint els gols visitants.

Després del descans, Hidalgo ha començat a buscar variants a la banqueta i han ingressat majoritàriament juvenils que s'han anat mostrant durant tots aquests dies en dinàmica de primer equip. En aquest moment, l'equip ha mostrat una lleu millora, però sense una idea clara. Francament, el grup ha mostrat dificultats per a generar jugo fluid i claredat. Molt a treballar i millorar.

El que sí ha tingut repercussió de manera positiva, ha estat la presència de més de 700 aficionats en les graderies de la Nova Creu Alta. Per moments, hem recordat l'antic futbol, el fútbol que li agrada a la gent, el d'abans de la pandèmia. Així ho ha manifestat Antonio Hidalgo després del partit a roda de premsa: “La sensació de saber que tens el suport de l'afició, sobretot quan l'equip el necessita en un moment complicat del partit és una cosa molt positiva, futbol de veritat”.

