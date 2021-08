El teu defensor: “Ja era hora que es reparés”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com.

Veïns de les Termes denunciaven l’estat d’un tram de la vorera del carrer de l’Illa Magna. L’Ajuntament ho ha reparat.

“L'estat de la vorera era perillós”

El passat 3 de juliol, la secció d’El Teu Defensor publicava una denúncia que feien tres lectors i veïns del barri de les Termes, on lamentaven l’estat d’un tram de la vorera d’Illa Magna. Segons el seu relat, ja feia anys que l’Ajuntament de Sabadell no “fa reparacions en aquesta zona”. A través del D.S., alertaven que travessar aquest carrer era un risc, especialment per a la gent gran o amb mobilitat reduïda que hi viu.

“Ja era hora que es reparés”, coincideixen els veïns afectats, que alhora s’han mostrat agraïts per la rapidesa de les obres. L’Ajuntament, la setmana passada, ja iniciava la reparació de la vorera, després que afirmés al D.S. que la intenció era estendre les obres que aleshores s’estaven executant al barri. Malgrat això, l’obra no estava prevista. Però la setmana passada els veïns celebraven que, finalment, es reparava el seu carrer.

De fet, es tracta d’un carrer amb força trànsit de vianants perquè connecta dues vies principals del barri: el passeig del Dos de Maig amb la ronda de Santa Maria i permet escurçar el trajecte entre els dos punts.

L’Ajuntament ha contractat personal per fer tasques de manteniment

L’Ajuntament de Sabadell ha explicat a aquest Diari que Promoció Econòmica ha contractat personal perquè puguin dur a terme reparacions i tasques de manteniment, com la que ara ens ocupa, a zones que ho necessitin i que es vagin detectant als carrers de Sabadell.

Paral·lelament, al barri s’han finalitzat altres treballs com ara la renovació de 668 metres quadrats de vorera, reparar 51 escocells i a millorar 542 metres quadrats de carril bici. En tot cas, el D.S. recorda que, quan es detecti qualsevol incidència a la via pública, es pot alertar l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic, que demana un registre omplint dades bàsiques.

D’aquesta manera, es pot seleccionar el tipus d’incidència que es vol denunciar, apuntar la seva ubicació mitjançant la geolocalització i enviar la informació directament a l’administració local. També hi ha la possibilitat d’adjuntar una fotografia. Un cop fet el procés, un missatge electrònic confirmarà l’enviament. Tot i això, el D.S. continuarà defensant les peticions que ens feu arribar.

Publicitat