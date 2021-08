Les llàgrimes de Sant Llorenç s’acosten

Any rere any, per aquestes dates, els fanàtics de l’astronomia estan pendents de quan tindran lloc els Perseids, que són una pluja d’estels excepcional popularment coneguda com les llàgrimes de Sant Llorenç. L’espectacularitat de les cues dels meteors s’afegeix al seu caràcter efímer i fugaç. Dit això, enguany, tindran el seu màxim esplendor el dia 12 d’agost i, concretament, entre les deu i les dotze del vespre.

Així ho assegura, Albert Morral, director científic de l’Observatori Astronòmic de Sabadell, tot i que matisa que al llarg d’entre quinze i vint dies més també es podran veure meteors al cel, encara que en menor freqüència. Morral afirma que al llarg d’una hora es poden arribar a observar 100 meteors al cel, tot i que reconeix que és pràcticament “impossible” veure’ls tots i, a més, també s’ha de tenir en compte les condicions meteorològiques.

Si hi ha núvols, difícilment s’apreciarà la pluja d’estels. Per sort, el director científic de l’Observatori apunta que les llàgrimes de Sant Llorenç d’enguany es podran observar “sense problema”. De fet, afegeix que un dels motius d’això és perquè la lluna serà petita i gairebé no taparà la llum. “És l’any ideal per veure els meteors. Anys anteriors la meteorologia ens impedia gaudir dels Perseids”, diu l’Albert.

Evitar les ciutats

Malgrat que les previsions és que les condicions meteorològiques siguin favorables, els astrònoms recomanen evitar les ciutats per veure la pluja d’estels que, a més, es pot observar a ull nu i sense necessitar d’utilitzar un telescopi. En aquest sentit, Albert Morral considera que és “imprescindible” evitar la contaminació lumínica. Ell recomana allunyar-se al màxim de la civilització, encara que creu que alguns llocs dels municipis poden ser útils per veure les llàgrimes de Sant Llorenç. Per exemple, el Parc de Catalunya, el bosc de Can Deu o, fins i tot, el Rodal són bones ubicacions.

Morral, però, anirà al coll d’Estenalles, just al costat del cim de La Mola, juntament amb altres astrònoms. Hi sol anar cada cop que hi ha una pluja d’estels, perquè segons ell, no es perd cap detall. “Els astrònoms ens agrada molt mirar al cel i fer-ho des de llocs on podem apreciar-lo millor“, exposa.

Així mateix, Morral dona algun consell més per poder veure millor els Perseids. Per exemple, insta a tot aquell que vulgui veure’ls a posar-se còmodes, estirar-se a terra i tenir molta paciència. “Els estels poden sortir de qualsevol lloc i van molt de pressa. Per tant, s’ha de tenir molta calma i no estressar-se”, assevera el director científic de l’Observatori Astronòmic de Sabadell.

Més pluges d’estels

Les llàgrimes de Sant Llorenç són la pluja d’estels més coneguda de tot l’any. Així i tot, no vol dir que sigui l’única, sinó que n’hi ha pràcticament cada mes i alguna d’elles genera més meteors per hora. Morral indica que al novembre i al desembre hi ha la pluja d’estels els Gemínids i que es tracta de la més important de l’any, fins i tot més que les llàgrimes de Sant Llorenç, ja que els meteors són més brillants i se’n poden veure fins a 150 per hora, aproximadament. A més, al gener hi ha els Quadràntids, que també té una de les pluges de meteors més actives.

“Que la gent no conegui altres pluges d’estels no vol dir que no hi hagi. És normal que la més coneguda sigui la dels Perseids, perquè en tenir lloc durant l’estiu ens és més fàcil sortir a fora a observar-les. Així i tot, els Gemínids i els Quadràntids són més importants, encara que poca gent els conegui. Els astrònoms ens agraden sobretot aquests dos”, afirma Albert Morral.

Totes les pluges d’estels es creen quan la Terra, en passar al voltant de Sol, passa per una zona de l’espai on es troba amb restes d’un cometa. Aquestes partícules, minúscules, són l’origen dels estels fugaços, un cop entren en contacte amb l’atmosfera terrestre. En el cas dels Perseids, es tracta d’una pluja de meteors provocada per la cua de pols còsmica que el cometa Swift-Tuttle deixa anar al seu pas. I pel que fa als Gemínids i els Quadràntids, tenen lloc a partir de les restes dels cometes 3200 Phaethon i Bover, respectivament.

Per acabar, Albert Morral assegura que veure la pluja d’estels és una experiència “gratificant” i ho recomana a totes aquelles persones que tinguin curiositat sobre “astronomia”. De fet, com que no es necessita un aparell astronòmic per a veure les llàgrimes de Sant Llorenç, per Morral encara es tracta d’un incentiu més gran per la població. El dijous 12 d’agost hi ha una cita: la pluja d’estels dels Perseids serà la gran protagonista de la nit.

