Quatre barris de la ciutat, sense carter durant l’estiu

Can Rull, Cifuentes, Can Llong i Torreguitart estan sense carter. Així ho denuncien fonts veïnals i ho han confirmat treballadors de la unitat de repartiment 4 (UR4) de Sabadell, que sostenen que la falta de personal durant l’estiu “està col·lapsant” el servei.

Segons han denunciat els mateixos treballadors, hi ha quatre barris descoberts a Sabadell, motiu pel qual els treballadors han de rotar: “Estem tres dies de la setmana al barri que ens correspon i dos a un altre”, lamenta una de les portaveus de la UR4. Un altre dels treballadors afegeix que, a hores d’ara, s’està entregant la paqueteria de juny i la correspondència de juliol. “No donem l’abast”, conclouen.

De fet, la rotació de carters també afecta la resta de barris del nord i de la zona oest de Sabadell: “Hem de deixar els nostres barris dos cops per setmana”, justifiquen.

Els usuaris afectats n’estan patint les conseqüències. “Estem a l’espera de documentació essencial per poder viatjar i, si no ens arriba aquesta setmana, hauré d’anul·lar el viatge”, assenyala en Pere Ayuso, que necessita el seu carnet de conduir. Són 28.910 els usuaris afectats, segons el recompte del padró municipal. El Miguel S., que regenta un petit comerç del barri de Can Rull també està a l’espera de les cartes dels seus proveïdors.

200.000 enviaments aturats

La unitat de repartiment 4, que va estar en vaga més de dos mesos, té pràcticament 200.000 enviaments aturats, segons els treballadors. Fonts de Correus, però, asseguren que l’empresa compleix amb els terminis i que “el servei està garantit”.

A banda, la companyia ha contractat personal per cobrir les vacances d’estiu del personal. Però pels carters aquesta mesura no és suficient: “Hi ha barris que no tenen repartidor des de fa temps, i això no s’ha tingut en compte. Tampoc les baixes”, afirmen.

