El preu de la llum tornarà a batre el seu rècord històric aquest dimecres

El preu de la llum torna a batre el seu rècord històric per tercer dia consecutiu aquest dimecres a Sabadell i arreu de l'Estat. Segons les últimes dades de l'Operador del Mercat Ibèric de l'Electricitat (OMIE), l'import mitjà del MWh se situarà en els 113,99 euros, per sobre els 111,88 euros per MWh registrats aquest últim dimarts. El preu mínim de la llum serà de 99,48 euros per MWh, mentre que el màxim s'enfilarà fins als 125,43 euros per MWh.

L'increment dels últims dies es deu a la previsió d'un major consum amb vista a l'onada de calor d'aquesta setmana, així com l'encariment dels drets d'emissió de diòxid de carboni, una menor contribució de l'energia provinent de fonts renovables o les baixes reservar de gas a Europa.

El moment en què serà més car encendre electrodomèstics serà entre les 19.00 h i les 22.00 h, quan el preu de la llum es mantindrà per sobre els 124 euros per MWh. El mínim es registrarà entre les tres i les quatre de la matinada, quan l'import serà de 99,48 euros per MWh.

L'escalada de preus va començar el dilluns passat, quan l'import de l'electricitat es va situar en els 106,57 euros per MWh. L'endemà va pujar als 111,88 euros per MWh, i demà marcarà la xifra històrica de 113,99 euros. A banda de les xifres registrades durant els últims tres dies, també destaquen els preus de 106,57 euros per MWh corresponents al 21 de juliol i de 106,27 euros del 3 d'agost. En menys d'un mes, el preu de la llum arreu de l'Estat ha marcat els cinc imports més elevats de la història pel que fa a la subhasta diària.

