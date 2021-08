Toni Gabarre estarà 8 setmanes de baixa

Mala notícia, però no la pitjor. Finalment, Toni Gabarre estarà de baixa durant 8 setmanes, la qual cosa li impedirà començar la temporada a temps. Des del dissabte, quan el davanter va sortir lesionat durant l'amistós davant del Vila-real 'B', han estat dies de màxima incertesa per conèixer la gravetat de la lesió.

Es tracta d'una luxació a la ròtula. Si bé el davanter necessitarà el temps estimat pels metges per a aconseguir una ràpida i favorable recuperació, no ha acabat sent tan greu com alguns esperaven.

En el CE Sabadell esperen poder tancar més incorporacions, cobrir la baixa de Toni Gabarre i encaixar un equip competitiu. No obstant això, des del club asseguren que la desafortunada lesió del davanter "tampoc canvia molt perquè incorporar un 9 era prioritat. Toni no estarà mitja temporada de baixa, només es perdrà l'inici d'ella."

