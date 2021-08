El grup municipal Ciutadans denuncia "inacció" del govern municipal davant l'onada de calor i lamenta que no hagi instal·lat polvoritzadors d’aigua en espais d'ombra tal com fa dos anys que proposa el partit taronja. El seu regidor a l'Ajuntament, José Luís Fernández, assegura que els polvoritzadors permetrien un "refugi climàtic per onades de calor" i donar als veïns "la possibilitat de gaudir d'espais a l'aire lliure frescos i segurs".

"Aquests sistemes són molt eficients i poden arribar a baixar fins a tres graus la temperatura", indica Fernández. De fet, afegeix que combinats amb vegetació i ombra són una solució "sostenible" per combatre els efectes de l'illa de calor. És per això, que Ciutadans proposava instal·lar aquests sistemes a les places i parcs “més concorreguts i on l’arbrat fos insuficient per si mateix”. El regidor del partit taronja considera una prioritat “crear espais públics confortables" per als ciutadans. En aquest sentit, Fernández denuncia que en tres estius encara no hi ha "cap nova acció" per part del govern municipal davant una onada de calor.

ERC demana que les piscines municipals siguin gratuïtes

Per la seva banda, Esquerra Republicana va exigir ahir al govern municipal que obrís les cinc piscines municipals —La Bassa, Can Marcet, Ca n'Oriac, Olímpia i Campoamor— de Sabadell de manera gratuïta davant el risc de calor extrema. Tanmateix, l’alcaldessa accidental Montse González va explicar que no les obriran. “Tant el Departament de Salut com el Procicat desaconsellen els Ajuntaments a obrir de forma gratuïta les piscines durant l’onada de calor”, va dir González. De fet, va recordar que els centres cívics estan oberts i que compten amb aire condicionat.

