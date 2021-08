La defensa es continua reforçant: arriba César Morgado al CE Sabadell

De moment les incorporacions no acaben a Sabadell: César Morgado, defensa central procedent del CD Badajoz, arriba a Sabadell per a reforçar la defensa, sumant-se a les incorporacions de Teo Quintero i Guillem Molina. Fa algunes setmanes, Antonio Hidalgo ha deixat clar que reforçar aquesta zona del camp ha estat tasca pendent i així ho han comprès José Manzanera i companyia, els qui han entès per complet les necessitats que té l'equip

Morgado ha militat des de la temporada 2018-19 en el CD Badajoz on ha sumat un total de 85 partits en Segona Divisió B i ha disputat en tres ocasions l'ascens a Segona Divisió. A més, ha defensat la samarreta d'altres equips com el Mèrida, Còrdova, Villanovense, València Mestalla o Cultural Lleonesa. En total suma aproximadament 200 partits en la divisió de bronze.

El nou fitxatge arlequinat destaca per força i domini de pilota, a més de ser molt ràpid i posseir un gran joc aeri. Demà passarà la revisió mèdica corresponent i s'incorporarà al grup per a estar sota els ordes d'Hidalgo.

