Mishima, Beth i Flasy Ice Cream, principals reclams de la Festa Major

La Festa Major 2021 de Sabadell comença a agafar forma, tot i que l'Ajuntament encara no ha decidit si es farà o no —està previst que ho faci a finals d'agost. De fet, ni tan sols ha fet la presentació pública de les activitats que es durien a terme entre els dies 3 i 6 de setembre. Així i tot, a la web de l’agenda cultural Sabadell i a l’aplicació mòbil municipal de cultura, Sincronitzats, desvetllen moltes de les activitats que es podran fer durant els dies de celebració i els principals reclams pel que fa als concerts. El regidor de cultura, Carles de la Rosa, ha assegurat que la filtració ha estat un "error informàtic".

Mishima, Beth i Flashy Ice Cream serien els caps de cartell de la Festa Major d'enguany. La primera banda actuaria el dissabte 4 de setembre a l'escenari del Club de Futbol Unió Can Rull Ròmulo Tronchoni. La Beth actuaria el mateix lloc diumenge a dos quarts de set de la tarda, mentre que Flashy Ice Cream ho farà també al mateix escenari, però el dia inaugural a les 20:30 h. De fet, la música urbana sabadellenca farà l’obertura musical de la Festa Major, abans que comenci el pregó. Nel·lo C farà un concert a les 19 h i Santa Salut a les 22:30 h.

D'altra banda, el primer dia de festa gran també tindran lloc la galejada de Trabucaires, el concurs de voltes de ball de Rodet i el seguici de Festa Major. A més, també hi haurà el tradicional pregó, que es farà a la plaça de Sant Roc a les 21 h i es podrà seguir en directe des del passeig de la Plaça Major a través d'una pantalla gegant. El mateix dia també hi haurà concerts de Gumbo Combo Jazz a la plaça Sant Roc (22 h), Jordi Sans & The Souls, a l’Escola Nostra Llar (22 h) i Maruja Limón a Ca l’Estruch (22:30 h).

Dissabte, dia frenètic

Pel que fa al dissabte, hi haurà activitats teatrals, contacontes, tallers infantils, visites guiades a la Torre de l'Aigua a la Casa Duran i al Campanar de Sant Fèlix, així com la Cercavila, que enguany canviaria d'escenari i s'instal·laria a la plaça de la Sardana. Així mateix, a banda de Mishima, el grup sabadellenc de versions, Klam, actuarà a les deu de la nit a l’Escola Calvet d’Estrella.

Quant al diumenge, no hi faltarà el tradicional ball de la bola, que també es farà a la plaça de la Sardana. També hi haurà els concerts de Dàmaris Gilabert, amb l’espectacle Mou el cos a la font de Can Rull i el de Queralt Lahoz (22 h) al Club de Futbol Unió Can Rull Ròmulo Tronchoni.

Finalment, el dilluns, en l'últim dia de Festa Major, tindrà lloc el Castell de Focs, que es farà a la vegada a l'Escola Calvet d'Estrella, a l'Escola la Romànica i al Parc de Catalunya.

