L'Ajuntament decidirà si se celebra la Festa Major a finals d'agost

L'Ajuntament de Sabadell decidirà a finals d'agost, tal com tenia previst, si se celebrarà la Festa Major 2021 o no, tenint en compte l'evolució de la pandèmia i les recomanacions sanitàries. L'administració local ha assegurat, a més, que la programació d'activitats publicada al web municipal sobre la festa gran no és "definitiva" ni "oficial". És més, el regidor de Cultura, Carles de la Rosa, va lamentar afirmar ahir que la filtració va ser un "error informàtic".

Des de l'Ajuntament expliquen que s'està treballant els darrers mesos amb la Comissió de Festes Populars, la Comissió del sistema participatiu i les entitats culturals de la ciutat per acabar de tancar la cartellera de la Festa Major. En el moment que es decideixi què es farà amb la festa gran de Sabadell, el consistori ho comunicarà als grups municipals i a la ciutadania.

L'oposició acusa el govern municipal d'"opacitat"

Ciutadans i ERC han estat els dos grups municipals que van demanar ahir explicacions al govern municipal davant la filtració de les activitats de la Festa Major, a qui van acusar d'haver actuat de manera opaca. Pel que al partit taronja, el regidor José Luís Fernández va lamentar que l'executiu no informés sobre la cartellera de la festa gran a la resta de grups municipals del consistori.

"Aquesta opacitat és una falta de consideració envers les entitats de la ciutat que no tenen criteris per saber si podran incloure i de quina manera les seves activitats a la Festa Major”, va expressar Fernández, qui, a la vegada, considera “que la polèmica per la possible ubicació de les barraques” és “una mostra de la falta de transparència i previsió del govern municipal”.

Pel que fa a Esquerra Republicana, el seu portaveu, Gabriel Fernàndez, també va lamentar a través de xarxes socials que es filtrés el programa d'activitats de la Festa Major sense informar-ne als grups municipals. "Al més pur estil de la casa, la planificació de #FMSBD2021 ja és pública sense haver-ne donat cap informació oficial (que ens consti) als grups municipals", va dir.

