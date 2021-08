Més que experiment, experiència

La filtració del programa musical de Festa Major, malgrat que fos “per error”, representa de forma molt gràfica la situació de cautela en la que vivim. Els gestors culturals treballen amb múltiples escenaris, des de suspendre l’FM fins a celebrar-la com va fer Terrassa -la primera setmana de juliol- o com fa el barri de barceloní de Gràcia justament aquests dies.

Mirar el resultat de les experiències en altres municipis (per extraure les fórmules de seguretat), així com combinar-ho amb les previsions de les autoritats sanitàries per a principis de setembre, marcaran la pauta de què es pot fer i què no. D’aquí que més que arriscar-nos a un nou experiment (que cap municipi vol assumir després de la cinquena onada de Sant Joan), cal aprofitar l’experiència acumulada en els darrers mesos.

També la de Sabadell, que al setembre de 2020 ja va viure el que vam anomenar com la No Festa Major amb una reduïda -però lluïda- programació cultural per entitats i promotors particulars. Amb intel·ligència i una certa precaució, desitgem que tot sigui possible!

