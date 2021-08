Mor un motorista en un accident a la C-58 a Montcada

El conductor d'una motocicleta va morir diumenge a la nit en un accident a la C-58 a l'altura de Montcada i Reixac, segons informa el Servei Català de Trànsit. Per causes que encara s'estan investigant, la motocicleta va sortir de la via al punt quilomètric 4 de la C-58, en sentit nord. A conseqüència del xoc, va morir el conductor del vehicle, de 52 anys i veí de Montcada.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a les 20.55 h i es van activar quatre patrulles policials, dues dotacions dels Bombers i tres unitats del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Amb aquesta víctima mortal, són 84 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres de Catalunya, 29 de les quals eren motoristes.

Pel que fa a l'afectació viària, fins a les 23 h hi va haver només un carril obert en sentit nord i després es va tallar un carril. Per reduir l'afectació, es va obrir el carril BUS VAO per a tots els vehicles excepte camions. La circulació es va normalitzar poc abans de les 12 de la nit.

El Servei d'Informació i Atenció a les Víctimes de Trànsit (SIAVT) es troba a disposició dels familiars i afectats per sinistres de trànsit durant tot l'any per oferir orientació sobre els tràmits després del sinistre i rebre informació dels recursos existents, sobre els drets que els reconeix la legislació vigent i el suport psicològic davant d'un accident de trànsit. S'hi pot contactar mitjançant el telèfon gratuït 900 100 268 i a través del web victimestransit.gencat.cat.

