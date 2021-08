Aarón Rey: “Vull tornar a ser important a l’equip”

Si un jugador va brillar en el play-off disputat a Marbella i va ser peça clau en l’ascens -deixant el marge els golejadors- hi hauria coincidència a assenyalar Aarón Rey. El migcampista gallec va ser un jugador desequilibrant. Va renovar un any més i semblava cridat a tenir protagonisme en el retorn al futbol professional. Però no va ser així. La seva participació seria gairebé testimonial. L’arribada d’Stoichkov li va barrar el pas. Ara, l’Aarón afronta il·lusionat la temporada 21/22 amb l’objectiu de guanyar pes a l’equip d’Antonio Hidalgo.

Com et trobes? Ara molt bé. Vaig començar tard la pretemporada pel tema de la Covid i la quarantena, però ja estic totalment recuperat i amb moltes ganes.

És una temporada especial a títol personal després del què va succeir l’any passat? Cada temporada es comença des de zero. Jo em sento molt motivat i molt compromès i només penso a tornar a ser important a l’equip.

Ho vas passar malament la temporada anterior? Hi trobes una explicació? No puc dir que no va ser dur per a mi. Venia d’un bon play-off, la renovació al cap de dos mesos i tenia una enorme il·lusió per jugar a categoria professional. Van arribar fitxatges importants en la meva zona i no sé si jo no vaig estar al nivell que volia el míster o ell no em va donar prou confiança. Segurament les dues coses. Jo patia des de fora perquè necessitàvem guanyar i el meu desig era participar. Es va fer difícil.

Va parlar amb tu Antonio Hidalgo de la situació? Sí, el míster és una persona molt propera i li agrada parlar amb els jugadors, no només de temes tàctics o futbolístics sinó també personals. Això és bo. Quan jugava cada setmana a Segona B tot era més fàcil; quan no, és més difícil veure la realitat. Però s’ha d’acceptar perquè és el tècnic qui pren les decisions. De totes maneres, d’aquesta experiència també se n’aprèn.

Passem full. Quin Aarón veurem aquesta temporada? Jo espero que sigui el que ofereixi el millor nivell. Em sento molt il·lusionat, amb l’ànim de ser una peça principal. Vull estar al cent per cent i donar-ho tot al camp.

Fins i tot ja marca gols... Doncs sí, va ser una gran alegria. Havia tingut mala sort en algunes ocasions, però també em faltava confiança. El míster insisteix molt en això i espero que també arribin els gols a la lliga.

Han vingut molts jugadors nous. Costarà adaptar-se? En els primers entrenaments no gosava a dir els seus noms per no equivocar-me (riu). És veritat que hi ha molts companys nous i això requereix un temps d’adaptació. La pretemporada és per això. Estem treballant molt bé i penso que l’equip arribarà en bones condicions a l’inici de la lliga.

L’objectiu del Sabadell és l’ascens? Es pot dir així de clar? Personalment penso que l’objectiu és tornar a pujar. Ho van aconseguir potser quan ningú hi confiava i ara s’està construint un equip per lluitar des del principi per l’ascens.

No pot ser una pressió afegida? Cada temporada és un món, però jo veig un vestidor molt compromès i capacitat per assumir aquesta pressió. Han vingut jugadors amb molta experiència en aquestes situacions i això s’hauria de notar al terreny de joc. Ja tenim moltes ganes que arribi el moment de competir.

