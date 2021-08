Diego Caballo i Dani Sánchez, competència sana pel carril esquerre arlequinat

Doble presentació al Centre d'Esports amb anècdota inhabitual: els dos futbolistes juguen a la mateixa posició. Diego Caballo (Albacete) i Dani Sánchez (Extremadura) lluitaran aferrissadament per ocupar el carril esquerre a l'esquema d'Antonio Hidalgo. De fet, tots dos així ho van admetre coincidint que "la competència sana sempre és positiva i ajuda a l'equip a millorar. Entre nosaltres hi haurà un bon ambient, fins i tot amistat, venim a donar-ho tot".

Diego, que va debutar en els últims minuts a Palamós contra la UE Costa Brava a Palamós amb la samarrera arlequinada, té més experiència. La temporada anterior va jugar a l'Albacete i al final va compartir el mal tràngol del descens amb el Sabadell. "Quan això passa, l'objectiu d'aquests equips l'any següent és tornar a la categoria que estava. És el que vol fer el Sabadell. Penso que hi ha equip per aconseguir-ho i la pressió vindrà marcada pels resultats. És important començar bé el campionat", ha explicat. A títol personal, considera que baixar de Segona A a la Primera RFEF "no significa un retrocés sinó una oportunitat. De fet, aquesta categoria gairebé és com una Segona Divisió, amb equips molt potents i cada setmana tindrem partits molt durs".

Dani Sánchez arriba molt il·lusionat després d'una estranya experiència a l'Extremadura, on no va poder jugar cap partit oficial per un tema burocràtic amb la FIFA que va impedir formalitzar a temps la fitxa la temporada anterior. Després va ser cedit al Linares on "vaig quedar molt content. Ara, la situació a l'Extremadura era complicada i no vaig dubtar gens davant l'oportunitat que m'oferia el Sabadell. Estic molt content i amb moltes ganes de retornar la confiança del club sobre la gespa", ha dit.

Sobre la posició de carrilers, Diego ha reconegut que "caldrà un temps d'adaptació perquè no és el mateix jugar amb un 4-4-2 o 4-3-3 que fer-ho com vol ara el míster. Però el marge és mínim, ràpid i exigent". Dani, en canvi, assegura que està més acostumat a actuar com a carriler. "Em sento còmode perquè tinc vocació ofensiva". Sigui com sigui, Diego i Dani estan condemnats a lluitar cada jornada pel mateix lloc.

El director esportiu, José Manzanera, va voler agrair el seu "esforç i confiança" per venir al Sabadell, superant molts obstacles. També ha comentat que ara estan treballant per tancar la plantilla: queden dues fitxes sèniors i una sub-23. "La idea és augmentar la competència al mig del camp i la davantera, amb un '8' i un '9'. Algunes operacions no depenen només de nosaltres i caldrà esperar com evoluciona el mercat (el termini acaba el 31 d'agost a les 6 de la tarda). També valorarem la feina dels joves que han estat amb nosaltres durant la pretemporada i decidirem". Sergi Altimira i Pere Belmonte tindrien opcions de quedar-se. A l'acte de presentació van ser convidats alguns jugadors de la base del club UE Planadeu Roureda, representat pel seu director esportiu Lluís Cabrera.

Una reflexió

El director general del Centre d'Esports, Bruno Batlle, va voler rebaixar el to de la seva crítica a la Primera RFEF en la reunió a Madrid. "Més que una crítica va ser una reflexió de la realitat. L'objectiu de la Federació i els clubs és fer aquesta categoria la més atractiva possible i cal trobar l'equilibri entre ingressos i despeses. Volem ajudar a la Federació per seguir treballant i fer-la viable, sense la necessitat d'ajudes d'inversors". Aquest divendres s'espera conèixer els horaris de les tres primeres jornades. La plataforma Footers, que es va endur els drets televisius per 8,3 milions d'euros, ha anunciat que hi haurà dos partits els divendres a la tarda.

