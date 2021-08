Manel Cervantes (Taulí): "La Festa Major depèn del que passi a Gràcia"

El que passi després de les festes majors que s’estan fent ara, com les de Gràcia a Barcelona, servirà per decidir si Sabadell celebra la seva festivitat o no.

L’Ajuntament diu que no prendrà la decisió fins a finals d’agost. Consultat pel D.S., el cap de Malalties Infeccioses del Taulí, Dr. Manel Cervantes, sosté: “Si les festes de Gràcia no condicionen a que Barcelona empitjori les dades epidemiològiques, llavors a Sabadell es farà la Festa Major. En canvi, si es demostra que hi ha una pujada de casos, no”.

Segons Cervantes cal esperar l’última setmana d’agost per decidir què fer, perquè com a mínim hauran passat més de set dies des de les festes del 15 d’agost i ja es podria començar a veure si es tradueixen en un augment de contagis.

Tanmateix, recorda que l’optimisme de finals de juliol s’ha hagut de rebaixar perquè la baixada dels casos és lenta. I insisteix que “això no s’ha acabat”. Està clar que de concerts multitudinaris no n’hi podrà haver i en tot cas serien a l’aire lliure, amb aforament limitat i el públic assegut amb mascareta. Tot i que la situació de la Covid-19 vagi millorant, Cervantes recorda que “s’ha de ser una mica prudent”.

Des del punt de vista de l’infectòleg, en una àrea com la del Taulí (d’uns 400.000 habitants) es podria celebrar la festa major si els contagis van a la baixa i si com a màxim n’hi haguessin entre 400 i 500 per cada 100.000 habitants en els últims 14 dies. Actualment, en aquesta àrea -Vallès Occidental est-, n’hi ha 314 mentre que la setmana anterior eren 499 i fa tres setmanes 812.

Definir un llindar per tancar

En aquest sentit, Manel Cervantes reclama un nou criteri per determinar l’obertura o tancament d’activitats. Creu que hi hauria d’haver “números predefinits” que servissin de llindar a partir del qual, si se supera una incidència acumulada concreta, no es poguessin fer determinades coses.

Caldrà veure també si durant els dies de festa major, del 3 al 6 de setembre, a Sabadell i als municipis del voltant hi ha toc de queda. De moment, a la ciutat n’hi haurà fins al pròxim divendres 27 d’agost. El cap de Malalties Infeccioses creu que és una mesura que recorda que encara estem en pandèmia, encara que directament no tingui un gran efecte. Sí que “el toc de queda vol dir ‘marxeu aviat’, i molta gent marxa”, per la qual cosa Cervantes creu que es podria mantenir.

El doctor considera que més important que el confinament nocturn és que els joves ja s’estiguin vacunant, doncs són els grups de població amb més interacció social i possibilitats de transmetre la malaltia (a Sabadell, el 60,5% de persones de la franja 20-29 anys tenen la primera dosi i el 35% la pauta completa).

