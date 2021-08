Presentació del Sabadell 21/22 i últim assaig davant l'Andorra

Última prova i presentació. Una setmana abans de l’inici de la lliga, el Sabadell afronta aquest dissabte (19h) l’últim assaig de la pretemporada davant l’Andorra, un dels rivals cridats a lluitar també per la zona de privilegi. “Serà una bona pedra de toc”, va reconèixer el tècnic arlequinat, Antonio Hidalgo, després de guanyar l’amistós a Palamós contra la UE Costa Brava (0-1).

El partit serà el punt culminant d’un acte que arrencarà a les 18 h amb la presentació de la plantilla de la temporada 21/22. Aquest any, amb moltíssimes cares noves, i encara falten dues o tres peces per arribar. Una motivació més per a l’afició, que podrà gaudir novament de la Nova Creu Alta. Ja va poder accedir a l’amistós contra el Vila-real B (només la zona de tribuna) i ara s’obriran tots els sectors de l’Estadi, com un assaig pensant en la lliga. El topall és d'uns 3.600 espectadors. No caldrà fer cap sorteig entre els socis, ara mateix frengat els 2.800. Això sí, cal seguir les mesures de seguretat com l'ús de mascaretes dins del recinte. Els seients no estan assignats per poder mantenir la distàncies.

Fins ara, la pretemporada arlequinada es podria considerar gairebé impecable si ens fixem en els resultats: quatre victòries i una única derrota, precisament davant el filial groguet. Però Antonio Hidalgo és conscient que encara “cal millorar molts aspectes. A Palamós vam fer un pas endavant, però queda feina per agafar el nivell que a mi m’agradaria”. Millorar amb la pilota és l’obsessió del tècnic de Canovelles. Un registre clau en el seu sistema. “No és fàcil quan arriben jugadors sobre la marxa i encara en falten. Són idees diferents per als nous fitxatges i acoblar tot el bloc requereix un temps, ja ho sabem. Encara tenim uns dies per aconseguir-ho”.

L’Andorra de Gerard Piqué i el controvertit tècnic Eder Sarabia, l’exajudant de Quique Setién, serà una bona prova de foc per al conjunt arlequinat. “És un bon equip i crec que a la lliga lluitarà a dalt. De fet, com volem molts altres equips. Manté una base important de la temporada anterior, el mateix cos tècnic i el partit ens servirà per veure el nostre nivell. Volem oferir una bona imatge a la nostra gent”, subratlla Antonio Hidalgo. El tècnic no podrà comptar amb els lesionats, Iago Indias i Toni Gabarré, i continua sent dubte Ramon Folch, amb molèsties al genoll. D’altra banda, podria produir-se el debut de les últimes incorporacions, com César Morgado o Dani Sánchez. Abans del partit també es farà un petit homenatge a l'ex capità arlequinat, Ángel Martínez, retirat del futbol aquest any pels seus problemes al genoll.

Primers horaris

Van dir tres jornades i finalment n’han estat només dues. La RFEF va fer oficial ahir horaris de la Primera RFEF. El Sabadell s’estrenarà el diumenge 29 d’agost a la Ciutat Esportiva Jesús Navas davant el Sevilla At. a les 19.30 h (Footers). Un horari coherent tenint en compte les altes temperatures d’Andalusia en aquesta època.

El debut a la Nova Creu Alta no serà en diumenge sinó el dissabte 4 de setembre, també a les 19.30h, contra la Balompédica Linense. Significarà, si no hi ha cap canvi, el retorn del públic a l’Estadi en partit oficial un any i mig després. Cada jornada, per cert, hi haurà un duel en divendres en cada grup i TV3 també oferirà partits després d’arribar a un acord amb Footers.

