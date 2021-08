Antonio Hidalgo: "Estic molt content de com hem competit"

Després de la victòria del Centre d’Esports Sabadell davant del FC Andorra, Antonio Hidalgo ha passat per roda de premsa, on clarament ha deixat un rostre d'alegria. “Estic molt content sobretot de com hem competit, cal competir.” No obstant això, ha volgut aclarir que “falta molt en idees i conceptes, però això s'anirà corregint a mesura que van passat els partits.”

Pel que fa al desenvolupament del partit, Hidalgo també ha volgut ser molt concret: “Considero que hem creat les ocasions suficients com per a anar-nos amb un marcador més ampli. Hem trigat a completar la plantilla perquè no marquem els temps, però Manzanera ha fet un treball brutal i ara es comença a notar. Els primers 60 minuts hem competit com a bèsties”

Evidentment, Antonio ha analitzat breument al rival i ha admès que “és un equip molt ben treballat i quan buscaven l'empat l'han demostrat. Els canvis en la segona meitat han reflectit la diferència, però hem aguantat molt bé i pràcticament no ens han inquietat la nostra porteria.” Aprofitant el moment, Hidalgo ha volgut ser autocrític i ha admès que “estaria bé corregir coses que ens agrada com tenir més la pilota, però cal acostumar-se també a patir”.

Per a finalitzar, el míster ha volgut recordar-se dels aficionats: “És molt important que estiguin al nostre costat. Jo sé que aquesta gent ho sent de veritat i nosaltres això ho necessitem dins del camp”.

Publicitat