Carla Domínguez (JAS) és bronze al Mundial sub-20 de Nairobi i fa història

Imparable. L'atleta terrassenca de la Joventut Atlètica Sabadell, Carla Domínguez, ho ha tornat a fer. Després del títol estatal i l'Europeu, aquest diumenge ha aconseguit la medalla de bronze en el Mundial sub-20 celebrat a Nairobi (Kenya) amb la millor marca estatal de la història en aquesta categoria en una cita mundialista: 16'45''79. També és la primera vegada que una atleta espanyola assoleix l'or europeu i el bronze mundial en una mateixa temporada.

Això sí, va ser un podi amb suspens i efectes retardats. En principi, Carla va acabar en cinquena posició, una classificació que ja es podia considerar un èxit rotund en l'any del seu debut a les competicions internacionals i davant grans rivals. Però minuts després, es va confirmar la desqualificació de dues atletes africanes que havien quedat per sobre i això va permetre l'egarenca ascendir fins al tercer lloc, només per darrere de la campiona etíop Mizan Alem i la keniana Zenah Cheptoo. Quan un representant de la Federació Espanyola d'atletisme li va comunicar, la Carla no va poder evitar les llàgrimes i molt emocionada va dedicar el bronze als seus familiars i, en especial, al seu entrenador Alberto Parreño.

"Em sento molt contenta. Vaig mantenir la calma durant tota la cursa perquè sabia que seria molt llarga. He aconseguit superar diverses atletes i... ara només puc plorar d'alegria", han estat les seves paraules poc abans de pujar al podi per recollir la medalla de bronze. La Carla ha fet història en una temporada per emmarcar. Després del títol estatal, va sumar l'or a l'Europeu de Tallinn i ara afegeix el bronze mundial de la categoria sub-20. Una carrera frenètica per aquesta jove atleta que ja suma cinc temporades a les files de la Joventut Atlètica Sabadell. També el club presidit per Josep Molins ha celebrat amb eufòria el títol de la seva fondista, una autèntica perla de l'atletisme estatal que pot arribar molt lluny.

