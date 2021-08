Dos ferits per una explosió en un edifici a Sabadell

Dues persones han resultat ferides aquest diumenge a la nit a Sabadell per una petita explosió a casa seva, al Raval de l'Amàlia, que ha causat l'incendi de l'immoble. Els Bombers han rebut l'avís vora les 23 h i set dotacions s'han desplaçat cap a l'immoble i han rescatat el matrimoni. L'home, de 72 anys, i la dona, de 66, van requerir l'assistència del Servei d'Emergències Mèdiques (SEM) i després van ser traslladats a l’Hospital Parc Taulí per la cura de les seves ferides lleus per cremades.

L'esclat, que encara no s'ha aclarit per què ha estat provocat, ha llençat maons a l'exterior, tal com mostra la imatge publicada a través de xarxes socials pels Bombers. Les companyies de gas i llum investiguen el sinistre a l'edifici, que segons les primeres inspeccions "no sembla" haver sofert danys. També van intervenir en l'actuació dues ambulàncies del SEM, tres unitats de Mossos d’Esquadra i quatre unitats de la Policia Municipal de Sabadell.

