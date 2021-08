Excepcions per norma

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va desestimar ahir la darrera proposta del Govern català per implantar el toc de queda a Sabadell i a 43 grans municipis més amb una incidència superior a 125 casos per cada 100.000 habitants. Segons el tribunal, és l’administració competent –la Generalitat– qui ha d’utilitzar els mitjans per garantir les mesures de contenció del virus, però l’emplaça a fer-ho d’una forma “menys lesiva” respecte als drets fonamentals i les llibertats.

La nostra ciutat registra avui una ràtio de 134 casos, pràcticament la meitat que fa dues setmanes (201) i una quarta part dels registres de fa un mes (522). La situació epidemiològica a la ciutat i a Catalunya, com en el conjunt de l’Estat, no té res a veure amb la de fa un mes: la incidència baixa i la vacunació avança: vuit de cada deu sabadellencs (81%) més grans de 16 anys ja han rebut la primera dosi. El 75% ja té la pauta completa.

La realitat mostra que Catalunya –amb tocs de queda– pateix una incidència similar a la de comunitats que no en tenen, com Madrid, Múrcia i Castella-la Manxa, entre d’altres. Com afirma el TSJC, seria “innecessari i desproporcionat” allargar el toc de queda. És una restricció antiliberal, que com altres limitacions castiga la recuperació social i econòmica, impedeix una certa normalització de la vida i soscava l’estat anímic de les persones. Cal recordar que restringir llibertats és una excepció, no la norma.

