Millora l’ocupació hotelera a la ciutat gràcies a les visites de familiars

El sector de l’hostaleria es recupera a poc a poc dels efectes de la pandèmia. Els hotels de Sabadell han tingut un mes d’agost amb xifres d’ocupació millors que les de l’any passat, però encara força inferiors a les del 2019. Així i tot, el nombre de visitants cada cop s’acosta més al d’abans de l’arribada de la Covid-19. A més, les previsions de cara a la tardor són “optimistes” i s’espera que amb l’arribada de l’hivern es recuperi “l’ocupació normal”.

Sergi Pérez, director de l’Urban Sabadell, assegura que tot i que a l’agost solen tenir menys afluència de gent, enguany n’han tingut “més”. “Ha estat un bon mes respecte a l’any passat. Nosaltres ho atribuïm al fet que hi ha hagut gent que ha vingut a veure els seus familiars i no tant per l’arribada de turistes”, explica Pérez.

En la mateixa línia, Ernesto Ponce, cap de recepció de l’Hotel Arrahona, assegura que la majoria dels clients que han tingut no han vingut a fer turisme, sinó a treballar o a veure els seus amics o familiars. “Acostuma a ser gent que ve de pas. Sabadell sempre ha estat una ciutat amb aquest tipus de turisme, si es pot dir així. No obstant això, hem aconseguit un 50% de l’ocupació. L’agost passat no vam arribar al 30%. Això sí, el 2019 el percentatge era del 80%”, afirma Ponce.

D’altra banda, Josep Urpí, propietari de l’Hotel Urpí, no està del tot satisfet en com els ha anat l’agost. “Ens hem quedat lluny d’una situació normal”, indica. Tanmateix, fixa una data a partir de la qual espera poder recuperar per fi l’ocupació d’abans de la pandèmia: febrer del 2022. “Esperem que el teixit industrial de Sabadell recuperi el moviment de treballadors i es recuperin els esdeveniments esportius i socials a la ciutat”, afegeix, Tot això estarà condicionat, segons Urpí, en com estiguin de controlades les dades de la pandèmia.

Sergi Pérez, des d’Urban Sabadell, també preveu que les empreses sabadellenques i vallesanes facin “menys teletreball”, la qual cosa es traduiria amb més ocupació als hotels. “A mesura que es vagi recuperant la normalitat, nosaltres millorarem les nostres dades”, explica.

Els hotels de la ciutat també esperen recuperar els clients que fan llargues estades, que duren més d’una setmana. “A Sabadell no tenim turistes, però si Barcelona recupera la seva activitat, segur que molts vindran cap aquí”, assegura Pérez, qui es mostra optimista amb el futur del sector hoteler.

