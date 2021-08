El vandalisme contra el patrimoni arriba ara a la Creu Alta

El patrimoni memorialístic torna a patir desperfectes. Ara és la placa dedicada a Pep Ventura, a la plaça creualtenca del mateix nom.

Tal com s’aprecia a les imatges, uns desconeguts han arrabassat peces de ferro a la part superior del monòlit on es mostra la placa. Concretament, una de les tres figures de bronze representant una oreneta (alhora, al·legoria d’El cant dels ocells).

A la part central, a més a més, s’hi pot veure una palanca amb la qual exercir pressió i treure el medalló (amb el bust de Pep Ventura inscrit a dins). Les peces metàl·liques van ser foses en el seu moment a la Fundició Fortuny. Amb probabilitat, aquestes sostraccions responen a l’interès de vendre les plaques per fondre el bronze.

La placa data de l’any 1973, quan des de la Fundació Sabadell Sardanista proposen erigir un monument a Pep Ventura en complir-se el 26è aniversari de l’entitat.

De fet, Pep Ventura (l’avi Pep), va ser un gran renovador de la sardana. Al dors, hi ha gravats els títols de les obres més conegudes del compositor, com Per tu ploro, El toc d’oració, Ai! quines noies, Arri Moreu, El pardal, Totes volen hereu...

Tornar a forjar la placa?

És dona la casualitat que aquesta placa també la va realitzar Adolf Salanguera, el mateix que havia dissenyat la placa robada de Camil Geis. Aquesta sostracció es va produir a mitjans de juliol, en una via tan cèntrica com el carrer de Gràcia.

L’Acadèmia Catòlica, que guarda l’arxiu de Geis, ho va posar en coneixement del departament de Patrimoni de l’Ajuntament, per boca del seu president, Ramon Graells.

Així mateix, el motlle de la placa de Camil Geis el guarda el fill d’Adolf Salanguera, de forma que si la placa no es recuperés mai, encara existiria la possibilitat de reposar-lo amb una còpia nova .

