Cerba Internacional és el nou patrocinador principal del Centre d'Esports

Cerba Internacional, laboratori d'anàlisi clínic líder en el sector, és el nou patrocinador principal del Centre d'Esports i el seu logotip apareixerà a la part central davantera de la samarreta arlequinada. Així ho han fet oficial el club, amb el seu president Esteve Calzada al capdavant, el CEO de la companyia sabadellenca, Miquel Parellada, i la seva directora de màrqueting, Verónica Alba, en una roda de premsa celebrada a l'Estadi de la Nova Creu Alta. També han estat presents el tècnic Antonio Hidalgo i els quatre capitans de l'equip.

Amb seu central a la Plaça Ramon Llull de la nostra ciutat, Cerba Internacional va tenir els seus orígens l'any 1945 en el laboratori Dr. Hernández, que va començar a la Plaça Sant Jaume. Allà es manté un dels centres d'analítiques. També n'hi ha un altre a la Via Massagué. La companyia ha viscut una gran expansió en aquests 70 anys de recorregut, amb una innovació constant per convertir-se en un dels laboratoris més prestigiosos del país. L'impuls més important va arribar quan l'empresari Marcelo Weisz, actual president, va adquirir la majoria de la societat. No només té una gran quantitat de centres a Catalunya sinó que també està consolidada a l'estat espanyol i Portugal i en l'àmbit internacional destaca Brasil.

Ara ha fet un pas més amb aquest acord d'esponsorització amb el Centre d'Esports Sabadell, després d'unes setmanes de negociacions. S'ha signat un contracte per dues temporades, amb la possibilitat d'ampliar-lo en el futur. No es va donar a conèixer la quantitat per raons de confidencialitat, però s'han pactat una sèrie de clàusules en cas d'ascens al futbol professional que augmentarien les prestacions econòmiques, lligades a la seva major audiència. Les dues parts es van mostrar molt satisfetes d'aquest conveni de patrocini que permet lligar un club amb història i una empresa també amb una llarga tradició a la ciutat, plenament arrelada.

Publicitat