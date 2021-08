Els usuaris de centres cívics de Sabadell creixen un 37% aquest estiu

3.500 persones han utilitzat els centres cívics de la ciutat durant l'estiu (fins al 20 d'agost). Un 37% més respecte al 2020: "És un bon indicador, estem recuperant poc a poc la normalitat", ha expressat l'alcaldessa accidental de Sabadell, Marta Morell. Per primer cop, s'han mantingut oberts 10 centres cívics durant aquest mes. Paral·lelament, als equipaments de Can Rull i Can Llong s'han habilitat espais per donar sang.

"És important tenir els equipaments municipals en marxa també durant l'agost", destaca Morell, que assenyala que són espais de sociabilització "molt importants". Pel que fa al funcionament dels cinc espais joves, Morell ho ha titllat "d'èxit" rotund.

Han participat un centenar de joves cada setmana, dividits en grups bombolla de deu persones, que han realitzat tallers i sortides a la piscina, entre d'altres. Durant tot l'estiu, més de 500 adolescents gaudiran d'aquest servei. Al mes d'octubre es licitaran els espais joves pel pròxim any.

En total, han obert les seves portes deu dels dotze centres cívics: Can Puiggener, Ca n’Oriac, Can Rull, la Concòrdia, la Creu de Barberà, Sant Oleguer, la Creu Alta, Can Deu, Can Llong i, com a novetat, el del Poblenou. El personal contractat per obrir centres cívics durant aquest mes d’agost és de 15 persones, totes procedents de la borsa de subalterns.

