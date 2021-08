Torna la Festa Major de Matadepera: Buhos, bandes locals i el xou de Brodas Bros

Matadepera recupera des d’aquest dijous la seva Festa Major. Fins al dilluns 30 d’agost, espectacles, tornejos esportius, exposicions, tallers, concursos i moltes altres activitats tornaran el pols a la celebració, després que l’edició de l’any passat se suspengués per la Covid.

El pregó de la festa serà divendres a les 19.15 h, des del balcó de l’Ajuntament, a càrrec del personal sanitari del CAP Matadepera. Poc després, la nit arrencarà amb una programació musical atractiva, com s’ha evidenciat després que s’hagin esgotat les entrades per assistir al concert de Buhos. El grup, que surfeja al capdamunt de l’onada musical catalana dels darrers anys, actuarà a l’Esplanada, entre la carretera de Sabadell i l’avinguda del Massot. Els acompanyaran Atrets, una formació de músics matadeperencs i egarencs que circulen entre el folk i el pop, amb tocs tradicionals.

Un dels plats forts serà el Matadepera Sona, on diverses bandes locals actuaran el dissabte a la tarda fins passada la mitjanit de diumenge. També l’espectacular xou de llums de la companyia Brodas Bros. Per a un públic més familiar, hi ha programats els espectacles El Peix Irisat i Ai rateta, rateta. I hi haurà teatre, com l’obra Tot recordant Joan Capri.

Com cada any, no hi faltaran sardanes, amb la Cobla Contemporània (dissabte, 18.30 h, plaça Casal de Cultura), ni la Cantada d’Havaneres (diumenge, 22 h, plaça de l’Ajuntament).

Publicitat