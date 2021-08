Valoració "molt positiva" de l'acord de patrocini entre Centre d'Esports i Cerba

"És un dels acords més importants d'ençà que estic al Centre d'Esports". Amb aquesta contundència s'ha expressat el president del Consell d'Administració arlequinat, Esteve Calzada, després de signar el contracte de patrocini, per dos anys, amb Cerba Internacional, empresa sabadellenca especialitzada en anàlisi clínic i diagnòstics i líder en el sector, plenament arrelada a la ciutat. Precisament aquest ha estat un dels aspectes més rellevants de la roda de premsa celebrada a la sala Miguel Quereda de la Nova Creu Alta, amb la participació del tècnic Antonio Hidalgo i els quatre capitans, que ja han lluït les samarretes amb el logotip de Cerba en la part frontal com a gran novetat.

El conseller delegat de Cerba Internacional, Miquel Parellada, també ha valorat de manera molt positiva l'acord. "És la primera vegada que apostem per aquest tipus de patrocini directe amb una entitat esportiva, però penso que compartim moltes coses, com els nostres orígens, i ens resulta molt coherent col·laborar amb una entitat esportiva que comparteix amb nosaltres la importància per la cura de la salut". Cerba ja suma més de 70 anys a la ciutat, amb el laboratori central a la Plaça Ramon Llull i el centres d'analítiques a la Plaça Sant Jaume i Via Massagué. Es troba en plena expansió internacional, amb centres a Europa o Brasil. "Tant el club com nosaltres ens trobem en una fase de creixement i per a nosaltres significa un orgull poder iniciar aquest patrocini".

No s'han desvetllat les xifres pel clàssic secret de confidencialitat, però les dues parts han mostrat la seva satisfacció per allargar-ho dues temporades com a mínim, amb la possibilitat d'ampliar-lo. Calzada ha confirmat que "com passa amb els contractes dels futbolistes, també hi ha clàusules i modificacions en cas d'ascens de categoria". De totes maneres, pel president arlequinat el més destacat és "haver lligat un acord amb una empresa sabadellenca perquè el nostre objectiu sempre ha estat apropar-nos a la ciutat. Tenien moltes propostes, però hem estat extremadament selectius per escollir. Volíem sentir-nos còmodes i ho hem aconseguit amb Cerba. Penso que compartim els orígens, valors i visió de futur".

També serveix, ha dit, per "reforçar una de les tres potes claus en el nostre futur: el del patrocini. Ara confiem a millorar encara més el social. Estic content de les xifres (a prop d'igualar el nombre de socis de la temporada anterior), però jo mantinc el meu repte dels cinc mil abonats". Després d'un grapat de temporades sense un patrocinador d'alt nivell, la samarreta arlequinada debutarà a la Ciutat Esportiva Jesús Navas de Sevilla amb el logotip de Cerba Internacional.

