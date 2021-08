Manel Cervantes (Taulí): “Les festes de Gràcia no s’han traduït en un increment dels contagis”

“Els joves ja no s’estan contagiant”. Si més no, no al ritme del juliol. I no són la preocupació principal. L’edat mitjana dels pacients hospitalitzats a Sabadell per Covid ha pujat en deu anys en un mes, tot i que la incidència del virus cada cop és menor. L’infectòleg Manel Cervantes adverteix, però, que la Covid és encara present i que la vacuna és la millor eina per fer-hi front. “S’ha sobrevalorat el risc dels joves”, considera. Per ell, la prioritat és la vacunació de les persones d’entre 30 i 50 anys que encara no han rebut cap dosi. “Ens falta molta gent per vacunar”, adverteix.

Les dades indiquen que la pandèmia recula a la ciutat. Quina és la situació a l’Hospital Taulí? Hi ha una disminució progressiva de les hospitalitzacions. Estem entre els 50 i els 60 ingressos, dels quals 25 són crítics. Una tendència que va a la baixa. Res a veure amb el mes de juliol. També ara la mortalitat és molt més baixa. Al juliol s’han registrat 20 defuncions, mentre que a l’abril i el maig en comptàvem més de cent.

I l’edat mitjana dels pacients? Està pujant. Si fa uns mesos era de 27 anys, ara ja se situa als 38 al Taulí. Ara ja no són els joves els que s’infecten principalment. Des de l’inici de la pandèmia, l’edat mitjana és de 42 anys.

Donada la situació, era viable celebrar a Sabadell una Festa Major menys modesta? Jo això no ho puc discutir. A Sabadell es detecten ara 123 casos per cada 100.000 habitants a la setmana. I també passa als municipis propers. És un risc intermedi. Ara bé, es podien haver programat actes més grans? Sí, amb control d’aforament i si tothom complís les mesures sanitàries establertes. Però hem de ser prudents. A un concert de 50.000 persones, per exemple, tenim assegurats els contagis.

En una entrevista amb el D.S. deia que la Festa Major dependria de les dades epidemiològiques després de les festes de Gràcia. Han incrementat els contagis? Les festes de Gràcia no s’han traduït en un creixement important dels casos, de moment. El nombre de contagis setmanals no ha deixat de baixar, però és cert que ho està fent de forma més lenta que altres setmanes. També a Sabadell, la darrera setmana, els casos han caigut a la meitat respecte a fa 15 dies.

Hi ha un bon ritme de vacunació? L’índex de vacunació a Catalunya és excel·lent. La vacuna fa baixar molt el risc de patir efectes greus. I també redueix la mortalitat. Però encara queda molta gent per vacunar, gent que no ha volgut o encara no ha pogut fer-ho. La prioritat ha de ser conscienciar la gent de més de 45 anys. No existeix la vacuna ideal, però l’evidència és que les que hi ha ens protegeixen.

Ens apropem a l’esperada immunitat de grup? L’objectiu és assolir un 90% de la població mundial vacunada. I, així i tot, no sabem si podrem parlar d’immunitat de grup. És orientatiu. Però no ens podem fer la il·lusió que això s’acaba ja.

És a dir, tenim Covid per mesos. No hi ha cap motiu per pensar que això s’ha acabat. La Covid hi és, els contagis tornaran a pujar. Crec que la situació es mantindrà estable fins a finals de setembre, quan hi haurà més activitats laborals i escolars a espais tancats. Hem de ser prudents.

