L’habitatge torna als preus d’abans de la pandèmia

El mercat immobiliari mostra símptomes de recuperació a Sabadell. El preu del metre quadrat se situa en 2.074 euros, un 4,3% més respecte abans de la pandèmia (març 2020), segons l’estadística del portal Idealista. L’embranzida de la capital vallesana trenca amb la dinàmica de Barcelona i el seu entorn, on es registren caigudes de més del 5% un any després de l’embat del coronavirus.

Tot i la pujada en els preus, Sabadell es manté com una de les ciutats properes a Barcelona amb l’habitatge més assequible. Mentre que un pis de 80 metres té un cost mitjà de 165.000 euros a la capital vallesana, a la capital catalana s’hauria de desemborsar el doble (320.000 euros) pel mateix habitatge. El conjunt de l’àrea metropolitana segueix amb índexs elevats: el mateix habitatge oscil·laria entre els 175.100 euros –a Badalona– i 313.000 euros –a Sant Cugat–.

La construcció s’ha reactivat: Sabadell concentra més d’un terç (36%) de les obres de nous habitatges del Vallès, segons les darreres dades de l’Agència Catalana de l’Habitatge (primer trimestre del 2021). Fins al març d’enguany, es van començar a construir 172 pisos a la ciutat, per sobre dels 140 de Terrassa i dels 46 iniciats a Sant Cugat. En el primer trimestre, l’Ajuntament de Sabadell va concedir 62 noves llicències.

El lloguer, estable

La regulació del lloguer per part de la Generalitat s’ha afegit a la crisi de la pandèmia. Segons els agents principals, limitar i posar topalls als preus és contraproduent perquè desincentiva llogar i afavoreix la compravenda. “Les administracions volen carregar tot el pes sobre els petits propietaris, quan s’han mostrat incapaços de fer ells la feina i construir habitatge públic”, assegura el president de la Cambra de la Propietat, Antoni Quintana. L’Ajuntament vol mantenir el topall establert per la Generalitat.

Malgrat la regulació del mercat, en els darrers mesos s’ha experimentat una recuperació dels preus del lloguer. La ciutat registra avui una caiguda del 4,9% respecte al març del 2020 (9,70 euros el metre quadrat). De nou, una situació diferent de la de Barcelona (-14,1%) i l’Hospitalet del Llobregat (-11,3%), on la davallada és més pronunciada i s’està lluny de recuperar els preus d’abans de la crisi Covid.

El cost del lloguer s’ha mantingut més estable a Sabadell (-4,8%) que a Barcelona (-14,1%)

Els preus, segons la zona

La pandèmia no ha alterat les diferències de preus, vinculades amb la ubicació dels pisos. La Creu Alta i el Centre tenen l’habitatge més car, amb el preu per metre quadrat un 20% per sobre de la mitjana de la ciutat (2.643 i 2.537 euros/m2, respectivament). Justament aquests són els dos barris on més han crescut els preus. En el cas del Centre, s’ha produït un augment del 8,4% respecte al març del 2020. El districte 7 (Torre-Romeu i el Poblenou) és el més econòmic: 1.470 euros el metre quadrat, un 29% per sota de la mitjana sabadellenca.

Publicitat