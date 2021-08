Molta solidesa i falta de pólvora en el debut del Sabadell (0-0)

Estrena amb dues cares. El Sabadell ha començat la seva aventura a la Primera RFEF amb un empat sense gols a la Ciutat Esportiva Jesús Navas davant un combatiu Sevilla At. Una primera part molt espessa dels arlequinats i una segona millorada i amb ocasions per guanyar, però ha faltat pólvora per trencar la defensa local. Un punt per arrencar.

Finalment hi ha hagut sorpresa al primer onze d'Antonio Hidalgo. Un jugador que no havia participat cap minut en la pretemporada, César Morgado, ha estat titular en detriment d'Óscar Rubio, i ha format el trident a l'eix defensiu juntament amb Guillem Molina, escorat a banda dreta, i Aleix Coch. El carril esquerre, un altre de les incògnites, ha estat per Caballo. Li ha costat moltíssim al Sabadell fer el seu joc. De fet, a la primera part no ha existit. La pilota és el seu argument i el Sevilla At.li ha pispat amb una pressió gairebé asfixiant.

Els arlequinats mai han estat còmodes. Tampoc han patit tot i el clar domini local. L'ordre i la solidesa han permès sobreviure al conjunt d'Hidalgo, molt espès en la construcció i sense profunditat. Només alguna acció aïllada individual de Moha ha fet sensació de perill. Però sense convicció. De fet, a la primera meitat no s'ha produït cap xut entre pals. El Sevilla At. ha topat amb un mur -impecable el treball d'Aleix Coch i César Morgado- i el Sabadell no ha trobat els camins per desbordar. Molt gris. L'acció més perillosa ha estat una rematada de Facu Garcia que ha salvat un defensa de manera providencial en el temps afegit.

La dinàmica ha variat a la represa. Ha fet un pas endavant el conjunt arlequinat. També ha baixat la intensitat del filial sevillista en la seva pressió i els homes d'Hidalgo han pogut combinar amb més facilitat. En els primers 10 minuts d'aquesta segona meitat, un cop de cap forçat de Jacobo i un misto de Moha després d'una gran assistència d'Alfred Planas han precedit una bona rematada d'Aleix Coch ha trobat la resposta d'Alfonso, en la seva primera intervenció de mèrit. Tampoc ha estat precís el Sabadell en dues accions de contraatac clares, malbaratant l'última passada. També Kike Royo s'ha mostrat molt segur en un xut de Pablo Pérez.

Hidalgo ha mogut la banqueta amb l'entrada de Ramon Folch i Dani Sánchez primer i Aarón Rey després. La sensació era d'inconformisme arlequinat. El Sabadell volia els tres punts. I ha tingut la victòria als peus de Néstor en el minut 88. El de Castelló ha lluitat una pilota i ha guanyat l'espai dins de l'àrea, però la seva rematada ha estat rebutjada per Alfonso de manera magistral, evitant el 0-1. El Sabadell li ha faltat pólvora a la Ciutat Esportiva Jesús Navas.

Fitxa Tècnica

Sevilla At.: Alfonso; José Ángel, Kibamba, X. Sintes, P. Ortiz, Juanmi, Quintana (Luismi, m. 57), Pablo Pérez, Carlos (Juanlu, m. 72), Iván (Isaac, m. 57) i Zarzana (Luis Vacas, m. 72).

Sabadell: Kike Royo; Guillem Molina (Óscar Rubio, m. 88), Aleix Coch, César Morgado, Diego Caballo (David Sánchez, m. 70), Facu Garcia, Alfred Planas, Moha, Jacobo (Aarón, m. 77), Xavi Boniquet (Ramon Folch, m. 70) i Néstor.

Àrbitre: Manuel Ángel Pérez Hernández, Comitè madrileny. Grogues: P. Ortiz, Juanlu; Facu, Xavi Boniquet, Guillem Molina; Vermella: Isaac (m. 90).

Incidències: Un miler d'espectadors a la Ciutat Esportiva Jesús Navas de Sevilla. Presència reduïda de seguidors arlequinats.

