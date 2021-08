El teu defensor: “El nostre carrer està molt brut”

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com.

"Tenim nou contenidors que fan una pudor insuportable"

La Maria Carme, veïna del carrer de les Comèdies (Centre), ha contactat amb El teu defensor per denunciar l’estat de la via. Segons explica la nostra lectora, ha augmentat progressivament el nombre de contenidors a aquest carrer que, juntament amb “l’incivisme” d’algunes persones, i ha comportat “més brutícia, pudors i molèsties per al veïnat”: “Tenim nou contenidors al nostre carrer, que és per a vianants, i això genera una pudor completament insuportable”, expressa.

Els veïns sostenen, però, que el problema principal ve d’alguns establiments hostalers del Centre que fan un mal ús de les escombraries: “Hi ha personal de restaurants que porten les bosses d’escombraries a la mà i van regalimant. No només al nostre carrer, també la plaça de Ricard Simó i Bach queda molt bruta”, expressa la veïna. La seva petició és que l’Ajuntament controli el mal ús que es fa d’aquests espais i que reforci la neteja del carrer de forma paral·lela: “Amb la calor, les olors encara s’intensifiquen més. I no és gens agradable”, apunta un altre veí de la zona que també s’ha posat en contacte amb El teu defensor.

Fonts municipals sostenen que faran la inspecció corresponent als establiments per verificar si s’estan produint incompliments

El Diari ha notificat aquesta denúncia a l’Ajuntament de Sabadell, qui s’ha compromès a posar-hi fil a l’agulla. Fonts municipals asseguren que “es fa seguiment de totes les incidències que pugui haver-hi, incloent-hi les relacionades amb episodis concrets d’olors o presència de voluminosos, per tal de donar-hi una solució”. En aquest cas concret, i si es detecten incidències vinculades a la restauració, les mateixes fonts s’han compromès a fer “el pertinent seguiment d’inspecció” per verificar “si s’estan produint incompliments”.

I, si s’escau, “prendre les mesures oportunes”. D’altra banda, des de l’Ajuntament matisen que aquesta parada compta amb diversos contenidors des de fa anys i se’n va afegir un l’any 2020, precisament per facilitar que la separació de residus es pogués fer millor. El D.S. recorda que, quan es detecti qualsevol incidència, es pot alertar l’Ajuntament a través de l’aplicació Sabadell Espai Públic.

