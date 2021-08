La falta de col·laboració entre administracions públiques és una de les queixes primordials dels principals sectors econòmics i socials. A la dècada dels vuitanta i dels noranta es van donar actituds de competència entre diferents nivells, que es van girar l’esquena.

Bona prova d’això és la mala sintonia que van tenir Renfe i FGC, per exemple, amb línies contràries fins fa ben pocs anys –per exemple, l’estació intercanviador de Sabadell Nord no va arribar fins al 2017–. Amb els anys, i fins i tot en els moments de més diferències polítiques, s’ha aconseguit tirar endavant projectes amb la iniciativa de dues o més administracions públiques.

La Llei de barris, iniciada el 2004, ha sumat la iniciativa i diagnòstic de l’Ajuntament de Sabadell amb l’esforç econòmic de l’administració local i de la Generalitat. En els últims 17 anys, la implementació de la llei ha servit per realitzar accions fonamentals per dignificar els espais de la nostra ciutat. La instal·lació d’ascensors a Can Puiggener és una de les tantes fites assolides, entre moltes altres amb una inversió total de 9 milions d’euros. Esperem que els propers anys, projectes com la Llei de barris es recuperin per seguir treballant en la mateixa direcció: reduir diferències i fer un sol Sabadell. Cohesionat i digne.

