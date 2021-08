El programa de la Festa Major 2021 de Sabadell

Un pregó coral. Fins a cinc sabadellencs compartiran la responsabilitat de llegir el pregó de la Festa Major del 2021, tots ells afectats d’una manera o una altra per la Covid-19. Serà divendres a les 21 h, davant un màxim de 300 persones.

Pel que fa als sanitaris, es tracta de Manel Cervantes, cap de Malalties Infeccioses del Parc Taulí; Francesc Luque, director d’Economia i Serveis del Parc Taulí, i Isabel Munill Andreu, infermera de l’Àrea Quirúrgica Parc Taulí.

Cal afegir-hi Eduard Riba, pacient que va estar ingressat les primeres setmanes de l’eclosió de la pandèmia, així com el seu fill Aniol Riba. El jove va assolir certa notorietat arran de la cançó Et volem a casa, que va compondre en plena incertesa de l’ingrés del seu pare (i que va acabar sent la BSO de la sèrie Vitals, emesa a HBO).

Així ho va revelar ahir l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, qui va reconèixer que la decisió de celebrar o no la Festa ha estat molt complicada: “Calia tenir presents diverses variables no sempre compatibles. Finalment, tindrem una Festa Major on la prudència serà protagonista i on evitarem les aglomeracions”.

La part positiva és que hi haurà propostes culturals de Km 0. “I dins la contenció, una certa percepció i sentiment de festa, que també és molt necessari”.

De fet, de la programació d’enguany, Farrés va voler destacar l’aposta per les activitats adreçades a la canalla: “Volíem potenciar molt les propostes infantils i familiars perquè els més petits gaudeixin de la Festa Major en un entorn controlat i sense riscos”, va defensar, tot destacant noms com Dàmaris Gelabert i El Pot Petit.

Tot per reserva

La reserva d’entrades es podrà fer a partir de l’1 de setembre i de manera esglaonada al portal municipal www.sabadell.cat i a l’APP Sincronitzats, excepte per a la Cursa de Festa Major, les inscripcions de la qual s’han de fer a sportmaniacs.com. Les cites fins a completar l’aforament de cadascuna de les propostes s’atorgaran per estricte ordre d’arribada de peticions.

Per això, no és descartable que les entrades volin i es repeteixin les queixes ciutadanes per quedar-se sense accés a certs concerts.

Podeu consultar tot el programa de la Festa Major en aquest enllaç. Nosaltres us en destaquem les 10 claus:

1. Concerts de Lu Rois i Roger Padrós

Com ha passat a tantes altres localitats, la fórmula musical de la FM implicarà artistes de casa. Enguany destaquen dos concerts amb certa anomenada. El primer és el de la pianista sabadellenca Lu Rois, qui actuarà dissabte a la plaça de Sant Roc (20 h). L’altre és Roger Padrós, conegut arran de la seva participació en el programa televisiu La Voz, qui actuarà diumenge al pati de l’escola Font Rosella (21.30 h). Seran concerts amb aforaments més reduïts, en petit format i dispersos per tota la ciutat, per tal d’evitar aglomeracions i zones d’alt risc de contagi. També se celebrarà el Sabadell Acció Musical (SAM) al pati de l’escola Joanot Alisanda. Inicialment esperàvem Mishima i Beth.

2. Trap: Nel·lo C, Santa Salut i Flashy Ice Cream

Les escoles Calvet d’Estrella, Romànica i Font Rosella acolliran actuacions de Nel·lo C, Flashy Ice Cream i Santa Salut. Són representants del trap sabadellenc.

3. El Pot Petit, cirereta infantil

Les activitats infantils enguany tindran un espai principal a la zona de la Font de Can Rull, al costat del trenet del parc de Catalunya. Es comptarà amb grans noms com Dàmaris Gelabert i el seu espectacle Mou el cos. Igualment, arriba El Pot Petit, amb la gira de presentació del seu disc Vull cantar i vull ballar. Serà una de les actuacions més esperades del conjunt de la Festa Major, donat l’èxit que desferma entre la canalla.

En aquest espai, també hi tindrà lloc el concert d’havaneres.

5. Acte de dol interreligiós

Enguany hi haurà un acte de dol interreligiós per a les persones que han perdut un ésser estimat o han patit directament les conseqüències de la Covid. Aquest espai de record tindrà lloc diumenge a les 18 h a l’auditori de l’Espai Cultura. Està impulsat per la Taula de Creences i Conviccions. Hi participaran una dotzena de comunitats religioses i de creences de la ciutat.

6. Exposicions al Casal Pere Quart

El Casal Pere Quart serà un espai d’exposicions de Festa Major, com ara la que protagonitza el fotoperiodista Gervasio Sánchez sobre el setge a Sarajevo.

També hi haurà propostes com El pati de contes, joc de rol i els concerts de DJs als vespres i nits de divendres i dissabte.

Al Museu d’Art s’inaugurarà l’exposició La impremta Sallent de Sabadell, dietari imprès d’una ciutat. A Fira Sabadell es podrà veure l’exposició Elements de Cultura Popular. L’Acadèmia de Belles Arts mostrarà una exposició de la ceramista Maria Bosch.

Igualment, Ca L’Estruch ofereix teatre (com Sopa de Pedres, de la Cia Engruna), tallers de circ en família... També cal destacar noms com Maruja Limón i Hidrogenesse, entre d’altres.

7. Els garrotins, a Fira Sabadell

El recinte firal esdevé aquesta FM l’epicentre de la cultura popular. A banda d’actes com el Ball de la Bola i el Correfoc -ja anunciats-, també s’ha conegut que divendres a les 21.30 h tindrà lloc l’espectacle Pedra foguera, a càrrec de Jaume Arnella i Corrandes són corrandes.

8. Contacontes infantils

Els patis dels equipaments públics com el Casal Pere Quart, el Museu d’Art i el d’Història acolliran una desena de sessions de contacontes infantils, a càrrec de la Cia Sifó, Laberta Delpoblet, Xavi Nuñez, Sherezade...

9. El jazz de Jordi Sans, a l’escola Nostra Llar

A l’escola Nostra Llar hi haurà les actuacions de les entitats regionals i de nova ciutadania, les de jazz i soul amb Jordi Sans & The Souls i Lluís Coloma Trio. Igualment, el pati del Museu d’Art acollirà una ballada de swing (diumenge, 21 h). També hi haurà lindy-hop (dilluns, 20 h).

10. Als Jardinets, dansa urbana

Una altra de les novetats de la programació implica la ubicació d’un escenari de cultura urbana dissabte a la plaça de l’Argub. Així mateix, divendres hi haurà dansa urbana contemporània als Jardinets de la Fundació 1859 Caixa Sabadell. I l’escola Nostra Llar acollirà les danses andaluses.

Publicitat