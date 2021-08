Sabadell repinta la senyalització de la Gran Via

Quatre grans obres aquest estiu de manteniment i millora de l’espai públic a Sabadell. L’Ajuntament preveu iniciar la darrera obra de l’estiu a principis de setembre, uns treballs que permetran repintar la senyalització horitzontal de la Gran Via, després de la renovació de l’asfalt que s’ha fet als ponts número 1, 4, 5, 6 i 7 d’aquesta infraestructura. A hores d’ara s’està repintant l’eix principal: ja s’han finalitzat els treballs a la Rambla i els propers dies quedarà enllestida la Via Massagué.

També continua en marxa la renovació de l’enllumenat públic de la ciutat, amb més 17.500 punts de llum LED.

La ronda de Santa Maria i Gràcia

Les màquines també han estat durant aquests mesos a dos barris: les Termes i Gràcia (al sector dels Planetes). En el cas de les Termes, l’actuació s’emmarca en el projecte Fem Barri, i ha consistit a renovar pràcticament 700 metres quadrats de vorera de la ronda de Santa Maria, entre els carrers de Pérez Moya i del Compte Ramon Berenguer. Les obres han tingut un cost de 70.000 euros. També s’han reparat una cinquantena d’escocells i s’ha millorat un tram del carril bici.

Pel que fa al sector dels Planetes, s’ha permès la connexió del trànsit rodat entre el sector dels Planetes i el barri de Can Feu, amb l’habilitació d’un pas entre els carrers de Júpiter i de Cèsar Torras, perquè els vehicles no es vegin obligats a passar per la plaça del Mil·lenari. “Era una obra molt reivindicada i n’estem satisfets. Però ens en queden d’altres, com ara dotar de més aparcament la zona”, expressen des del Moviment Veïnal Sector Planetes. Aquesta actuació inclou un semàfor a la cruïlla del carrer de Damià Forment amb el passeig de Can Feu. També s’ha allargat el pas de vianants entre els carrers d’Urà i de Júpiter, amb un pressupost d’uns 30.000 euros.

